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Dünyaca ünlü rapçi Tyga İstanbul'a geliyor

Dünyaca ünlü rapçi Tyga İstanbul'a geliyor. İşte detaylar...

Dünyaca ünlü rapçi Tyga İstanbul'a geliyor

TYGA, 25 Ağustos'ta Threehills Festival için İstanbul'a geliyor.

Dünyaca ünlü rapçi Tyga İstanbul'a geliyor
25 Ağustos Pazar günü birçok yıldız isim Lifepark İstanbul'da izleyici karşısına çıkacak.

 Dünyaca ünlü rapçi Tyga İstanbul'a geliyor

Organizasyon sahibi Anıl Üçtepe, "25 Ağustos Pazar günü, Life Park İstanbul'da gerçekleşecek olan, 2024 yılının en büyük hip-hop festivalini gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz. Dünyanın önde gelen R&B starlarından, platin plak ödüllü, Spotify'da 1 milyardan fazla dinlenen Tyga ve Türkiye'de büyük bir dinleyici kitlesine sahip, İngiltere drill müziğinin en dinamik MC'lerinden Russ Millions sahnede olacak.

 Dünyaca ünlü rapçi Tyga İstanbul'a geliyor

Festivalde, lokal sahnenin en başarılı isimlerinden Motive, Lil Zey, Khontkar, 13 Killoki ve bir çok sahne performansların yer alacağı bir etkinlik olacak" dedi.

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