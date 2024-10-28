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Dünyaca ünlü oyuncu koçu Ivana Chubbuck İstanbul yolunda: Türkiye'ye olan sevgisini paylaştı

Dünyaca ünlü oyuncu koçu Ivana Chubbuck İstanbul yolunda... İşte detaylar...

Dünyaca ünlü oyuncu koçu Ivana Chubbuck İstanbul yolunda: Türkiye'ye olan sevgisini paylaştı

Oscar ödüllü birçok yıldızı zirveye taşıyan ve dünyanın en saygın oyuncu koçlarından biri olarak tanınan Ivana Chubbuck, Aralık ayında İstanbul’da vereceği oyunculuk workshop’u öncesi heyecanını sosyal medya üzerinden paylaştı.

 Dünyaca ünlü oyuncu koçu Ivana Chubbuck İstanbul yolunda: Türkiye'ye olan sevgisini paylaştı

15-16 Aralık tarihlerinde Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek bu prestijli etkinlik öncesinde Chubbuck, Türkiye'ye duyduğu sevgiyi şu sözlerle dile getirdi: "Türkiye'ye geri dönmek için sabırsızlanıyorum! Bu ülkenin kültürü, sıcaklığı ve tanıdığım insanlar beni her seferinde büyülüyor. Sanat aracılığıyla insanlara daha güçlü bir dünya yaratma konusunda yardımcı olmak için buradayım. Türkiye'deki yetenekli insanlarla çalışmayı, onlara ilham vermeyi ve birlikte büyümeyi heyecanla bekliyorum."

 Dünyaca ünlü oyuncu koçu Ivana Chubbuck İstanbul yolunda: Türkiye'ye olan sevgisini paylaştı

İSTANBUL LEZZETLERİNİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM
İstanbul’da geçireceği zaman diliminde Türk lezzetlerinin tadını çıkarmak ve şehri keşfetmek istediğini belirten Chubbuck, “İstanbul'da sokaklarda kaybolmayı, enfes yemekleri tatmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Geçen sefer keşfettiğim avangart Türk tasarımcıları yeniden ziyaret edeceğim ve bu kez daha fazlasını keşfetmek istiyorum. Türk halılarına olan tutkum devam ediyor; evimi onların zarafetiyle donattım." diye konuştu. Son olarak, tüm katılımcılara bir çağrıda bulunan Chubbuck, "Bu heyecanı benimle paylaşın. İstanbul’da bu unutulmaz deneyimi yaşamak için siz de bize katılın. Dünyanın en önemli şehirlerinden birinde olmak büyük bir onur. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim, orada buluşmak için sabırsızlanıyorum!" dedi. Ivana Chubbuck, hem sanatsal hem de kişisel anlamda derin izler bırakacak bu etkinlik için geri sayıma başladı.

 

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