 Dünyaca ünlü oyuncu koçu Ivana Chubbuck İstanbul'da yol kapanına takıldı

Oscar ödüllü yıldızları zirveye taşıyan dünyaca ünlü oyuncu koçu Ivana Chubbuck, İstanbul’a gelişinde talihsiz bir olay yaşadı. 15-16 Aralık tarihlerinde Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleştireceği workshop için Türkiye’ye ikinci kez gelen Chubbuck, Galata Kulesi çevresindeki ters yol kapanlarına takıldı.

Havalimanından oteline doğru ilerlerken aracının lastikleri patlayan Chubbuck, bu aksilik nedeniyle Galata Ecole St. Pierre Otel’e gecikmeli olarak giriş yaptı. Ancak yaşanan bu olay, ünlü oyuncu koçunun enerjisini hiç etkilemedi. Zarafeti ve seçkin tarzıyla otele girişte gazetecilerin ilgi odağı olan Chubbuck, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK PERFORMANSLARINI BURADA YARATACAĞIZ!

"İstanbul harika bir şehir! Yeniden burada olmaktan dolayı çok mutluyum, bu sefer Türk oyuncularını daha yakından tanıma fırsatı bulacağım," diyen Chubbuck, heyecanını şu sözlerle dile getirdi:



"Sadece bu şehri değil, burada var olan yetenekleri de seviyorum. Workshop sırasında katılımcılarla birlikte içgörülerimizi keşfederek dünyanın gördüğü en büyük performansları, oyuncuları, yazarları ve yönetmenleri yaratacağımıza inanıyorum!"

PAMELA ANDERSON’DAN IVANA CHUBBUCK'A TEŞEKKÜR: "BAŞARIMIN MİMARI!"

Chubbuck’ın son dönemdeki başarısı, 82’nci Altın Küre Ödülleri’nde Last Showgirl filmiyle drama dalında "En İyi Kadın Oyuncu" adayı gösterilen Pamela Anderson’la yaptığı çalışmayla taçlandı.



Anderson, performansındaki büyük sıçramanın arkasındaki isim olarak Chubbuck’a teşekkür ederken, ünlü oyuncu koçu bir kez daha Hollywood’un en büyük yıldızlarını zirveye taşıyan sihirli dokunuşunu kanıtladı.

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