  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Dünyaca ünlü oyuncu koçu Ivana Chubbuck İstanbul'da yol kapanına takıldı

Dünyaca ünlü oyuncu koçu Ivana Chubbuck İstanbul'da yol kapanına takıldı. İşte detaylar...

Dünyaca ünlü oyuncu koçu Ivana Chubbuck İstanbul'da yol kapanına takıldı

Oscar ödüllü yıldızları zirveye taşıyan dünyaca ünlü oyuncu koçu Ivana Chubbuck, İstanbul’a gelişinde talihsiz bir olay yaşadı. 15-16 Aralık tarihlerinde Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleştireceği workshop için Türkiye’ye ikinci kez gelen Chubbuck, Galata Kulesi çevresindeki ters yol kapanlarına takıldı.

 Dünyaca ünlü oyuncu koçu Ivana Chubbuck İstanbul'da yol kapanına takıldı

Havalimanından oteline doğru ilerlerken aracının lastikleri patlayan Chubbuck, bu aksilik nedeniyle Galata Ecole St. Pierre Otel’e gecikmeli olarak giriş yaptı. Ancak yaşanan bu olay, ünlü oyuncu koçunun enerjisini hiç etkilemedi. Zarafeti ve seçkin tarzıyla otele girişte gazetecilerin ilgi odağı olan Chubbuck, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

 Dünyaca ünlü oyuncu koçu Ivana Chubbuck İstanbul'da yol kapanına takıldı

DÜNYANIN EN BÜYÜK PERFORMANSLARINI BURADA YARATACAĞIZ!
"İstanbul harika bir şehir! Yeniden burada olmaktan dolayı çok mutluyum, bu sefer Türk oyuncularını daha yakından tanıma fırsatı bulacağım," diyen Chubbuck, heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

Dünyaca ünlü oyuncu koçu Ivana Chubbuck İstanbul'da yol kapanına takıldı
"Sadece bu şehri değil, burada var olan yetenekleri de seviyorum. Workshop sırasında katılımcılarla birlikte içgörülerimizi keşfederek dünyanın gördüğü en büyük performansları, oyuncuları, yazarları ve yönetmenleri yaratacağımıza inanıyorum!"

 Dünyaca ünlü oyuncu koçu Ivana Chubbuck İstanbul'da yol kapanına takıldı

PAMELA ANDERSON’DAN IVANA CHUBBUCK'A TEŞEKKÜR: "BAŞARIMIN MİMARI!"
Chubbuck’ın son dönemdeki başarısı, 82’nci Altın Küre Ödülleri’nde Last Showgirl filmiyle drama dalında "En İyi Kadın Oyuncu" adayı gösterilen Pamela Anderson’la yaptığı çalışmayla taçlandı.

Dünyaca ünlü oyuncu koçu Ivana Chubbuck İstanbul'da yol kapanına takıldı
Anderson, performansındaki büyük sıçramanın arkasındaki isim olarak Chubbuck’a teşekkür ederken, ünlü oyuncu koçu bir kez daha Hollywood’un en büyük yıldızlarını zirveye taşıyan sihirli dokunuşunu kanıtladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı!
  Gündem

Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı!

Kokunuzla İz Bırakmanızı Sağlayacak Eşsiz Parfüm Çeşitleri
  Hayatın İçinden

Kokunuzla İz Bırakmanızı Sağlayacak Eşsiz Parfüm Çeşitleri

Evrim Alasya'dan aldatılma itirafı!
  Magazin

Evrim Alasya'dan aldatılma itirafı!

Burak Dakak'tan Leyla Tanlar'a aşk dolu doğum günü kutlaması
  Magazin

Burak Dakak'tan Leyla Tanlar'a aşk dolu doğum günü kutlaması

İpek Tuzcuoğlu'nun acı günü
  Gündem

İpek Tuzcuoğlu'nun acı günü

Akın Ekici’den ‘Sonsuz Döngü’
  Kültür - Sanat

Akın Ekici’den ‘Sonsuz Döngü’