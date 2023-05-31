 Dünyaca ünlü oyuncu Al Pacino 83 yaşında baba oluyor

Al Pacino ile sevgilisi Noor Alfallah'ın bebek bekledikleri ortaya çıktı. 83 yaşındaki Al Pacino 4'üncü kez baba olmaya hazırlanıyor.

TMZ'nin haberine göre; 83 yaşındaki aktörün sevgilisi Noor Alfallah'ın 8 aylık hamile olduğu belirtildi. Bebeğin cinsiyeti ise açıklanmadı.



Al Pacino’nun 33 yaşındaki kızı Julie ve 22 yaşındaki ikizleri Olivia ve Anton’dan sonra 4'üncü çocuğu olacak.

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