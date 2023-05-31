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Dünyaca ünlü oyuncu Al Pacino 83 yaşında baba oluyor

Dünyaca ünlü oyuncu Al Pacino, 83 yaşında 4'üncü kez baba olmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Dünyaca ünlü oyuncu Al Pacino 83 yaşında baba oluyor

Al Pacino ile sevgilisi Noor Alfallah'ın bebek bekledikleri ortaya çıktı. 83 yaşındaki Al Pacino 4'üncü kez baba olmaya hazırlanıyor.

 Dünyaca ünlü oyuncu Al Pacino 83 yaşında baba oluyor

TMZ'nin haberine göre; 83 yaşındaki aktörün sevgilisi Noor Alfallah'ın 8 aylık hamile olduğu belirtildi. Bebeğin cinsiyeti ise açıklanmadı.

Dünyaca ünlü oyuncu Al Pacino 83 yaşında baba oluyor
Al Pacino’nun 33 yaşındaki kızı Julie ve 22 yaşındaki ikizleri Olivia ve Anton’dan sonra 4'üncü çocuğu olacak.

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