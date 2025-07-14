 Dünyaca ünlü model Irina Shayk'ın Türkiye tatili pozları

Dünyaca ünlü model Irina Shayk'ın Türkiye tatili devam ediyor.

Kızı Lea ve annesi Olga Shaykhlislamova ile İstanbul'a gelen model, şehir turuna çıktı.



Önce Kuruşeçme'de bir mekana giden Shayk, daha sonra İstanbul'u gezdi.



Model, Yerebatan Sarnıcı’nı ziyaret ederek Medusa heykelinin önünde verdi.

Shayk, daha sonra Ege tarafına geçti.



Model, bikinili karelerini de Instagram'dan paylaştı.

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