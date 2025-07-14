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Dünyaca ünlü model Irina Shayk'ın Türkiye tatili pozları

Dünyaca ünlü model Irina Shayk'ın Türkiye tatili pozları. İşte detaylar...

Dünyaca ünlü model Irina Shayk'ın Türkiye tatili pozları

Dünyaca ünlü model Irina Shayk'ın Türkiye tatili devam ediyor.

 Dünyaca ünlü model Irina Shayk'ın Türkiye tatili pozları

Kızı Lea ve annesi Olga Shaykhlislamova ile İstanbul'a gelen model, şehir turuna çıktı.

Dünyaca ünlü model Irina Shayk'ın Türkiye tatili pozları
Önce Kuruşeçme'de bir mekana giden Shayk, daha sonra İstanbul'u gezdi.

Dünyaca ünlü model Irina Shayk'ın Türkiye tatili pozları
Model, Yerebatan Sarnıcı’nı ziyaret ederek Medusa heykelinin önünde verdi.

 Dünyaca ünlü model Irina Shayk'ın Türkiye tatili pozları

Shayk, daha sonra Ege tarafına geçti.

Dünyaca ünlü model Irina Shayk'ın Türkiye tatili pozları
Model, bikinili karelerini de Instagram'dan paylaştı.

Dünyaca ünlü model Irina Shayk'ın Türkiye tatili pozlarıDünyaca ünlü model Irina Shayk'ın Türkiye tatili pozlarıDünyaca ünlü model Irina Shayk'ın Türkiye tatili pozlarıDünyaca ünlü model Irina Shayk'ın Türkiye tatili pozlarıDünyaca ünlü model Irina Shayk'ın Türkiye tatili pozlarıDünyaca ünlü model Irina Shayk'ın Türkiye tatili pozlarıDünyaca ünlü model Irina Shayk'ın Türkiye tatili pozlarıDünyaca ünlü model Irina Shayk'ın Türkiye tatili pozlarıDünyaca ünlü model Irina Shayk'ın Türkiye tatili pozlarıDünyaca ünlü model Irina Shayk'ın Türkiye tatili pozlarıDünyaca ünlü model Irina Shayk'ın Türkiye tatili pozları

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