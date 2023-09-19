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Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı Şef Gordon Leung İstanbul’a geliyor

  , Shangri-La Bosphorus, Istanbul’un ödüllü restoranı Shang Palace, ustalığı ve yaratıcılığıyla dünya çapında tanınan Michelin yıldızlı Executive Chef Gordon Leung'u konuk şef olarak ağırlıyor.

Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı Şef Gordon Leung İstanbul’a geliyor

Shangri-La Bosphorus, Istanbul, Michelin yıldızlı şef Gordon Leung’un hazırlayacağı eşsiz Kanton lezzetleriyle 10. yılını unutulmaz bir lezzet şöleniyle kutlamaya hazırlanıyor. Shangri-La Bosphorus, Istanbul, Asya mutfağının en seçkin temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Shang Palace restoranında, Shangri-La Grubu Kurumsal Executive Chef'i Gordon Leung’un özel menüsü ile misafirlerine unutulmaz bir gastronomik deneyim sunmayı amaçlıyor. 

Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı Şef Gordon Leung İstanbul’a geliyor

Gordon Leung, Kanton mutfağının önde gelen isimlerinden biri olarak biliniyor. Yılların verdiği deneyim ve tutkuyla, geleneksel lezzetlere modern dokunuşlar katarak benzersiz tatlar yaratıyor. Bu özel deneyimde, Leung'un elinden çıkan lezzetlerle misafirler, Kanton mutfağının zengin mirasını keşfetme fırsatı bulacaklar. 15 Ekim’e kadar İstanbul’da kalacak olan Şef Leung kendi hazırladığı benzersiz tadım menüsü ile Kanton mutfağı tutkunlarına Shang Palace’da benzersiz bir gastronomi yolculuğu yaşatacak. 

7 Ekim-7 Kasım 2023 tarihleri arasında Shang Palace’ın menüsünde yer alacak sınırlı sayıdaki Michelin yıldızlı 10.Yıl Menüsü’nü deneyimlemek isteyenler rezervasyon için +90 212 310 52 52’yi arayabilir, Slib.Shangpalace@shangri-la.com adresine e-posta gönderebilir ya da web sitesini ziyaret edebilirler. 

 

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