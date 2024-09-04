Dünyaca ünlü koç Ivana Chubbuck İstanbul’a geliyor!

Oscar ödüllü yıldızları zirveye taşıyan, dünyanın en saygın oyuncu koçlarından Ivana Chubbuck, Türkiye’ye heyecanla beklenen dönüşünü yapıyor! Charlize Theron, Brad Pitt ve Halle Berry gibi Hollywood’un devlerine rehberlik eden Chubbuck, tam iki yıl aradan sonra İstanbul’a yeniden geliyor.

15-16 Aralık tarihlerinde Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde, ActingLab Oyunculuk Akademisi ve Müge Duygun Chubbuck Studio organizasyonuyla düzenlenecek olan bu workshop, Türkiye’deki oyuncular arasında büyük heyecan yarattı.

Türk oyuncular ve yapımcılar tarafından yoğun ilgi gören etkinliğin biletleri satışa çıkar çıkmaz büyük ilgi gördü. Sadece Türkiye’den değil, dünya genelinden yıldızların katılacağı bu workshop, oyunculuk dünyasında adeta bir dönüm noktası olacak.

Daha önce Yılmaz Erdoğan, Belçim Bilgin, Selin Yeninci, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Emre Kızılırmak gibi Türk oyuncuların hazır bulunduğu workshop’ta Chubbuck, bu defa katılımcılara kendi potansiyellerini keşfetmeleri ve performanslarını zirveye taşımaları için eşsiz teknikler sunacak.

Los Angeles’taki Ivana Chubbuck Studio’nun kurucusu ve yöneticisi olarak, sayısız oyuncuyu zirveye taşıyan Chubbuck, kendi adını taşıyan ve oyunculukta devrim niteliğindeki Chubbuck Tekniği ile tanınıyor.

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