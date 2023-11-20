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Dünyaca ünlü Giorgio Armani makyaj koleksiyonu ilk kez Ankara’da

Zenginleştirilmiş kusursuz formüllerle tasarlanan Armani Beauty ürünleri, sıra dışı bir güzellik deneyimini 18 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında Ankara Panora AVM'de sergilenecek olan pop up alanında misafirleri ile buluşturuyor.

Dünyaca ünlü Giorgio Armani makyaj koleksiyonu ilk kez Ankara’da

İstanbul İstinye Park'ta büyük ilgi gören Armani Si Pop-Up alanı, şimdi Ankara Panora AVM'de misafirlerini bekliyor. 18 Kasım tarihinden itibaren Ankara Panora AVM’de sergilenecek olan bu özel pop-up alanında, Giorgio Armani makyaj artistleri tarafından makyaj servisi sunuluyor. Markanın tutkunları, Armani Beauty’nin benzersiz Luminous Silk Fondöteni, Eye Tint göz farı ve Lip Power Matte ruju gibi ikonik ürünlerini de deneyimleme fırsatına sahip oluyor.   

Bu özel pop-up alan Armani Beauty’nin birbirinden çarpıcı ve benzersiz birçok ürününü de deneyimleme ayrıcalığı sunuyor. Efsanevi Giorgio Armani parfümü Sì, şimdi yeni bir dönemin kapısını aralayarak, yeni şişe tasarımı, yeni yoğun kokusu ve eşsiz bir kampanya ile karşımıza çıkıyor. 

Zenginleştirilmiş kusursuz formüllerle tasarlanan Armani Beauty ürünleri, sıra dışı bir güzellik deneyimini 18 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında Ankara Panora AVM'de sergilenecek olan pop up alanında misafirleri ile buluşacak.

 

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