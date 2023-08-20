Dünyaca ünlü Fransız oyuncu Gerard Depardieu kebap yemek için bir günlüğüne İstanbul'a geldi

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Fransızların dünyaca ünlü sinema oyuncusu Gerard Depardieu, kebap yemek için İstanbul'a geldi. 2013 senesinde zenginlerden daha fazla vergi alınmasına ilişkin yasaya tepki olarak Rus vatandaşlığına geçen 74 yaşındaki aktör, Prag'da oturduğu sırada canı kebap çektiği için THY'nin tarifeli uçağına atlayıp İstanbul'a geldi. "Dünyada zaman geçirmeyi sevdiğim en güzel şehir... Burada yaşamak için çok uğraşıyorum, bir türlü beceremedim ama bunu gerçekleştireceğim" diyen Depardieu, daha önceki gelişlerinde de kebap yemekten çok keyif aldığını söylemişti.



Kokoreç ve baklava aşığı bir isim Depardieu... Uçakta bulunanlar, Depardieu ile fotoğraf çektirmek birbirleriyle adeta yarışa girdi. Hafta sonunu arkadaşları ile İstanbul'da geçirecek olan Depardieu, yemek keyfinin yanı sıra alışveriş için de bazı mağazalara uğradı. Dünyaca ünlü birçok isim aslında Türkiye'ye ve özellikle İstanbul'a aşık... Depardieu da bunlardan biri... 74 yaşındaki Gerard Depardieu, İstanbul'a getirttiği yata dönüştürülen balıkçı teknesinde yaşamak için kolları sıvadı. Önümüzdeki aylarda Depardieu'yu gittiğimiz birçok kebapçıda göreceğimizden şüphem yok...

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.