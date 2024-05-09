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Dünyaca ünlü çift Justin Bieber ile Hailey Baldwin Bieber çocuk bekliyor

Dünyaca ünlü çift Justin Bieber ile Hailey Baldwin Bieber çocuk bekliyor. İşte detaylar...

Dünyaca ünlü çift Justin Bieber ile Hailey Baldwin Bieber çocuk bekliyor

2018 yılında evlenen Justin Bieber ile Hailey Baldwin Bieber,

Dünyaca ünlü çift Justin Bieber ile Hailey Baldwin Bieber çocuk bekliyor

mutlu haberi Instagram'dan açıkladı.

Dünyaca ünlü çift Justin Bieber ile Hailey Baldwin Bieber çocuk bekliyor
Çift paylaştıkları videoyla çocuk beklediklerini duyurdu.

Dünyaca ünlü çift Justin Bieber ile Hailey Baldwin Bieber çocuk bekliyor
Hailey Baldwin Bieber'ın karnının çıktığı görüldü.

Dünyaca ünlü çift Justin Bieber ile Hailey Baldwin Bieber çocuk bekliyor

Çifte beğeni yağdı. 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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