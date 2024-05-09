Dünyaca ünlü çift Justin Bieber ile Hailey Baldwin Bieber çocuk bekliyor

2018 yılında evlenen Justin Bieber ile Hailey Baldwin Bieber,

mutlu haberi Instagram'dan açıkladı.



Çift paylaştıkları videoyla çocuk beklediklerini duyurdu.



Hailey Baldwin Bieber'ın karnının çıktığı görüldü.

Çifte beğeni yağdı.

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