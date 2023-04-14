Dünyaca Ünlü ‘Afro Africa Circus’ İlk Kez İstanbul’da

Renkli kostümleri, hayranlık uyandıran akrobatik dans şovları ile sahnelendiği ülkelerde ayakta alkışlanan “Afro Africa Circus”, 20 – 23 Nisan tarihlerinde Metropol İstanbul’da sahne alacak.



Müzik ve dansın birlikteliğinden ortaya çıkan enerjiyi, kusursuz bir şekilde sahneye taşıyan grup, gösteri esnasında izleyenleri de içine alıyor.



Her yaş grubuna hitap eden gösteriyi; AVM ziyaretçileri ücretsiz olarak izleyebilecek.





Patenli gençlerden oluşan ekiplerin bayrak dağıtımı ile bayram coşkusunun doruğa çıkacağı Metropol İstanbul Alışveriş Merkezi’nde, gösteri ve etkinlikler 4 gün boyunca devam edecek.



20-23 Nisan tarihleri arasında sahnelenecek “Afro Africa Circus”, 14.00/16.00/18.00 saatlerinde, her gün 3 ayrı seans ile ücretsiz olarak seyircisiyle buluşacak.

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