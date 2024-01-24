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Dünya yıldızları Messika ile parladı

Modern, feminen ve yaratıcı tasarımlarıyla fark yaratan Messika, dünya starlarının tercihi olmaya devam ediyor.  

Dünya yıldızları Messika ile parladı

Önceki gün Paris Couture Moda Haftası’nda Jennifer Lopez; Midnight Sun yüksek mücevher koleksiyonundan Groove kolyesi, küpeleri ve yüzüğü, Rihanna ise Messika yüksek mücevher seçkisinden Danseurs Aériens küpeleri ve oval kesim Divine Enigma pırlanta choker’ıyla görüntülendi.

Dünya yıldızları Messika ile parladı

Dünya yıldızları Messika ile parladı

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