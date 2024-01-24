Dünya yıldızları Messika ile parladı

Önceki gün Paris Couture Moda Haftası’nda Jennifer Lopez; Midnight Sun yüksek mücevher koleksiyonundan Groove kolyesi, küpeleri ve yüzüğü, Rihanna ise Messika yüksek mücevher seçkisinden Danseurs Aériens küpeleri ve oval kesim Divine Enigma pırlanta choker’ıyla görüntülendi.

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