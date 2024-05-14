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'Dünya Varmış' sete çıktı!

'Dünya Varmış' sete çıktı! İşte detaylar...

'Dünya Varmış' sete çıktı!

Yönetmenliğini Altın Portakal ödüllü Ali Adnan Özgür’ün üstlendiği post-apokaliptik öğeler taşıyan macera ve komedi filmi Dünya Varmış’ın çekimleri Bodrum’da başladı.

'Dünya Varmış' sete çıktı!

Daha önce denenmemiş konseptiyle öne çıkan projede heyecan, arkadaşlık ve aşk üçgeninde gelişen olaylar, fütüristik bir anlatımla beyaz perdeye taşınıyor.

'Dünya Varmış' sete çıktı!

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun’nun paylaştığı film dünya üzerindeki tüm yaşamın sonunu getirecek olan salgının yayılmasının 24 saat öncesinde başlıyor.

'Dünya Varmış' sete çıktı!

Her şeyi önceden bilen ‘Kadimler’ adında gizli bir oluşumun, seçilmiş kişilerden oluşan insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için inşa ettikleri sığınak otelde heyecan ve gizem dolu günler yaşanıyor.

'Dünya Varmış' sete çıktı!

Senaryosunu Ali Adnan Özgür ve Sarp Bozkurt’un kaleme aldığı ‘Dünya Varmış’ kadrosundaki yıldız isimlerle 2024’ün en iddialı filmlerinden biri olmaya aday.

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