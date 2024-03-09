Dünya Kadınlar Günü için Büyük Kulüp’te bir araya geldiler

500'den fazla Büyük Kulüp kadın üyesinin katıldığı panelde Arzu Sabancı, Aslı Gümüşel Şen ve Gülenay Kalkan yaşamlarından anekdotları, sosyal sorumluluk projelerini, kültür&sanata olan katkılarını, Büyük Kulüp ile ilgili anılarını ve kadınlara ilham veren hikayelerini dinleyiciler ile paylaştılar.

Büyük Kulüp Başkan Adayı Talat Yılmaz panelde yaptığı konuşmada, 24 Mart’da kulüpte gerçekleşecek seçimde kadınların gücünü temsil edecek bir yönetim kadrosu ile yenilikçi adımlar atarak, daha çağdaş, kadın-erkek temsilinde eşitlikçi bir yönetim anlayışıyla aday olduklarının altını çizdi.

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