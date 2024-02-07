Dune filminin yıldız oyuncuları karakterleri hakkında merak edilenleri anlattı

Frank Herbert'ın ünlü romanından uyarlanan ve gösterime girdiği dönemde gişe rekorları kırarak, altı Oscar Ödülü kazanan Dune filminin bir sonraki bölümü olan “Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki” (Dune: Part Two) için geri sayım başlarken, filmin oyuncuları Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh ve Javier Bardem canlandırdıkları karakterler hakkında merak edilenleri yanıtladı. Filmin başrol oyuncusu Timothée Chalamet, bölüm ikide Paul karakterinin çocuksu figürden çıkıp olması gereken adama dönüşümünü izleyeceğimizi söylerken, “En çok gurur duyduğum proje bu olabilir” yorumunu yaptı. İşte “Dune: Çöl Gezegeni ölüm İki” filminin yıldız oyuncularının ağzından karakterlerine dair merak edilenler…

Altı Oscar Ödüllü Dune’un merakla beklenen devam filmi Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki’nin yıldız oyuncuları filmle ilgili merak edilenleri yanıtladı. Filmin başrol oyuncularından Timothée Chalamet, devam filmi için Paul karakterinin ‘dönüşümünü’ anlattığını söyledi. Gösterime girdiği ilk andan itibaren başta eleştirmenlerin ve sektörün önemli isimlerinin övgülerini alan Dune, devam filminde de izleyicileri etkileyici görselleriyle unutamayacakları bir yolculuğa çıkaracak.

“Paul’un dönüşümüne şahit olacağız”

Hayranların 60 yıldır Paul Atreides'in kehanetini gerçekleştirmeye çalışmasını beklemesinin üzerlerinde baskıya neden olduğunu belirten Timothée Chalamet, verdiği röportajda ikinci filmle ilgili şöyle konuştu: “İkinci filmde Paul’un dönüşümüne şahit olacağız. İlk filmde yarım kalan kısımları birbirine bağlanıyor. Paul’un babasını kaybetmesinin ardından ilk filmdeki çocuksu figürden çıkıp ikinci filmde hazır olsa da olmasa da olması gereken adama dönüştüğünü görüyoruz. Bu çok büyük bir baskı ama açıkçası içinde bulunduğum her şeyi seviyorum. Tüm nedenlerden dolayı en çok gurur duyduğum proje bu olabilir.”

“Emin ellerde hissettik”

Filmin başrollerinden Zendaya ise yönetmen Denis Villeneuve’den övgü dolu sözlerle bahsetti. Villeneuve’in Paul ve Chani’nin romantizmini filmde çok iyi ele aldığını belirten Zendaya, “Filmin bu kadar çok içeriği kapsayabiliyor olması, izleyiciyle bağ kuran insani anları bulabilmesi çok etkileyici. Her karakterin kendi hikayesi ve anları var. Ancak Denis Villeneuve sayesinde hangi gezegende olursa olsun her şey bir şekilde insani hissettiriyor. Yoğun riskler ve genç romantizm nedeniyle sürdürülmesi zor bir denge var ama Denise bunları çok iyi uyguluyor. Bu kadar aksiyon içerisinde Paul ve Chani’nin romantizmine nasıl yer vereceğini düşünmüştük. Fakat Denise gerçekten bu hikâyeyi o kadar çok seviyor ki. Endişe ettiğim bir konuyu Denise’e sorduğumda onun çoktan bunu 10 kere düşündüğünü ve çözümünü bulduğunu fark ediyorduk. Bu da bize kendimizi emin ellerde hissetmemizi sağladı” dedi.

“Oynadığım en çekingen karakterlerden biri”

Filmde İmparator Shaddam'ın kızı Prenses Rulan'ı canlandıran Florence Pugh, canlandırdığı karakterle ilgili, şu yorumu yaptı: “Prenses Irulan kendini, farklı bireylerin güçlerini kontrol etmeye çalışırken veya güçlerini korumaya çalıştığı bir mücadelenin ortasında buluyor. Ancak babasını gözlemleyerek ve ondan öğrenerek dengeli bir duruş sergiliyor. Bu rol, Irulan'ın zeki, sabit fikirli ve alıngan olmasına rağmen düşüncelerini kendine saklaması nedeniyle genellikle canlandırdığım karakterlerden farklı bir rol. Bunu yapmak için eğitildiğinin bilincinde ve hareketlerini sürekli olarak stratejiler ve hesaplar doğrultusunda yapıyor. Fakat oynadığım en çekingen karakterlerden biri olabilir.”

“Güçlü bağ oluşturan bir hikâye”

Stilgar'ı canlandıran Javier Bardem, Stilgar'ın Paul'un mesih olduğuna inandığı ve bir baba figürü olduğu için Paul'u kanatları altına aldığı ilişkiyle ilgili “Paul’un gerçek doğasını ve potansiyelini yavaş yavaş fark eden ve aynı zamanda onun dini fanatizminden etkilenen bir adam ilişkisinden kaynaklanıyor” diyerek bunun filmde çok iyi yazıldığını ve tasvir edildiğini belirtti. Bardem, “Stilgar ve Paul için bir baba figürü ile akıl hocası arasında güçlü bir bağ oluşturan bir hikâye bu” diye ekledi.

Devam filmi “Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki”, ülkemizde 1 Mart’ta sinemalarda olacak.

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