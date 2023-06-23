Düğün Savaşı Mudanya'da başladı

Filmi 'Dünür komedisi' türünde niteleyen oyuncular bayram tatillerini çekimler için iptal etti. Bursa'nın şirin sahil ilçesi Mudanya filmde rol alan ünlü isimleri görmek isteyen vatandaşlarla doldu taştı.

GİŞEDEN ÜMİTLİYİZ

Filmin oyuncu kadrosunda yer alan Ersin Korkut filmin gişede gereken ilgiyi göreceğine inandığını söyledi. Korkut filmde aynı kıza talip damat adaylarının hikayesi kadar köyde yaşanan muhtarlık seçimlerindeki komik olaylarında konu edildiğini belirtirken Korkut filmde köy kahvesinin sahibi karakterine can veren Ümit Okur ile iyi bir ikili olduklarını söyledi.

Ersin Korkut filmde aynı kıza talip olan birkaç damattan birisini canlandırırken Ümit Okur ise olayların odağındaki köy kahvesinin sahibi karakterine hayat veriyor.

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