  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Düğün Savaşı Mudanya'da başladı

Yönetmenliğini Kamil Çetin'in yaptığı, Ersin Korkut, Durul Bazan, Ayhan Taş, Ümit Okur, Parla Şenol ve Faruk Sofuoğlu gibi ünlü oyuncuların rol aldığı 'Düğün Savaşı' adlı filmin çekimleri Bursa Mudanya'da başladı.

Düğün Savaşı Mudanya'da başladı

Filmi 'Dünür komedisi' türünde niteleyen oyuncular bayram tatillerini çekimler için iptal etti. Bursa'nın şirin sahil ilçesi Mudanya filmde rol alan ünlü isimleri görmek isteyen vatandaşlarla doldu taştı.  

Düğün Savaşı Mudanya'da başladı

GİŞEDEN ÜMİTLİYİZ 

Filmin oyuncu kadrosunda yer alan Ersin Korkut filmin gişede gereken ilgiyi göreceğine inandığını söyledi. Korkut filmde aynı kıza talip damat adaylarının hikayesi kadar köyde yaşanan muhtarlık seçimlerindeki komik olaylarında konu edildiğini belirtirken Korkut filmde köy kahvesinin sahibi karakterine can veren Ümit Okur ile iyi bir ikili olduklarını söyledi.  

Düğün Savaşı Mudanya'da başladı

Ersin Korkut filmde aynı kıza talip olan birkaç damattan birisini canlandırırken Ümit Okur ise olayların odağındaki köy kahvesinin sahibi karakterine hayat veriyor. 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Bodrum’da sanatın merkezi Merqezart
  Güncel

Bodrum’da sanatın merkezi Merqezart

Fedon lansmanı Bodrum'da yaptı
  Magazin

Fedon lansmanı Bodrum'da yaptı

Afra Saraçoglu ile Mert Ramazan Demir'in aşkı belgelendi
  Magazin

Afra Saraçoglu ile Mert Ramazan Demir'in aşkı belgelendi

Eski eşler Ayşe Tolga ile Marsel Eskinazi arasında sular durulmuyor: Beni bankamatik gibi görüyor
  Magazin

Eski eşler Ayşe Tolga ile Marsel Eskinazi arasında sular durulmuyor: Beni bankamatik gibi görüyor

Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz Bodrum'da teknede görüntülendi
  Magazin

Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz Bodrum'da teknede görüntülendi

Ünlüler Bağcılar’a ayak bastı
  Güncel

Ünlüler Bağcılar’a ayak bastı