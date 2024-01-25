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Düğüm, 23 Şubat’ta sadece Prime Video’da yayınlanacak

Prime Video, başrollerini Bergüzar Korel, Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak‘ın paylaştığı Düğüm dizisinin afişini yayınladı. 

Düğüm, 23 Şubat’ta sadece Prime Video’da yayınlanacak

Prime Video, ilk Türk Original dizisi Düğüm'ün 23 Şubat'ta yayınlayacağını duyurdu. Prime Video üyeleri, sekiz bölümlük polisiye dramanın ilk üç bölümünü aynı gün izleyebilecek, geri kalan bölümler ise haftalık olarak yayına girecek. Prime Video, Amazon Prime üyeliğinin bir parçasıdır. Prime üyeleri, ayda sadece 39 TL'ye tek bir üyelikte tasarruf, kolaylık ve eğlencenin tadını çıkarıyor.

Düğüm, 23 Şubat’ta sadece Prime Video’da yayınlanacak

Başrollerini Bergüzar Korel, Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak‘ın paylaştığı, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, yönetmenliğini Can Ulkay’ın yaptığı, OGM Pictures yapımı polisiye dram/gerilim türündeki dizi Düğüm; kendisini hem kariyeri hem de annelik sorumlulukları arasında dengeleme konusunda büyük bir sınavın içinde bulan başarılı gazeteci Neslihan Turhan’ın hikayesine odaklanıyor.  

Düğüm’de hırslı ve idealist bir haberci olan Neslihan’ı Bergüzar Korel canlandırırken; Serkan Altunorak Neslihan’ın eşi rolünde duygusal ve kırılgan bir akademisyen olan Vural karakterine hayat veriyor. Düğüm’de Nejat karakteriyle izleyicilerle buluşacak olan Caner Cindoruk ise cinayet büroda görev alan işinde başarılı ve güvenilir bir komiser rolünü üstleniyor. Neslihan’ın sunduğu “Tek Gerçek” programının yapımcısı rolünde İbrahim Selim, rakip kanalın televizyoncusu rolünde Ece Dizdar, Neslihan’ın asistanı rolünde Itır Esen başarılı oyunculara eşlik ediyor. Kaan Meriç Sezen ise Neslihan’ın oğlu Can rolünü üstleniyor. 

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