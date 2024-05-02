Dudaklara enerji ve şıklık: Extra Plump dolgunlaştırıcı dudak serumu

Bu koleksiyonla, dudaklarınıza parlaklık ve nem katmanın yanı sıra anlık dolgunluk hissi de sunuyoruz. Formülü sayesinde anlık dolgunlaşma, 24 saat nemlendirme ve gün boyu sıvı parlaklık sunan bu dudak serumu dudaklarınıza çok iyi gelecek. Aynı zamanda dudakları gözle görülür şekilde dolgunlaştırır ve ince çizgilerin görünümünü yumuşatır.

Stilini Güçlendiren Extra Ayrıcalıklar

Extra Kullanım Seçeneği: Koleksiyonda bulunan 10 yeni renk tonunu, Bare Guava'dan, Bare Plum'a kadar uzanan geniş bir yelpazede sunuyoruz. Bu renkler gün boyu süren sıvı parlaklık sağlıyor.

Extra Bakım: Yeni formül, besleyici botanik yağlar ve Hiyalüronik Asit ile zenginleştirilmiştir. Bu sayede, dudaklarınıza daha dolgun ve pürüzsüz bir görünüm kazanırken 24 saat boyunca da nemlendiriyor.

Extra Eşleşme: Extra Plump Lip Serumu, Extra Lip Tinti ile mükemmel bir uyum sağlıyor. Bu ikili kombinasyon, dudaklarınıza dolgun bir renk ve parlaklık kazandırıyor.

Extra Oyun: Extra Plump Lip Serumu, tek başına kullanıldığında dudaklarınıza anında dolgunluk ve parlaklık sağlar.

Cassandra Garcia'dan İlham Verici Yorum

Küresel Profesyonel Sanatçı Cassandra Garcia, "Extra Lip Tint’i besleyici bir baz olarak kullanabilirsiniz. Aynı zamanda üzerine Extra Plump Lip Serumu ile sıvı parlaklık ekleyebilir, farklı tonları karıştırarak özelleştirilmiş bir renk elde edebilirsiniz." diyor.

Satış Fiyatı:1400 TL

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