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Ducray ile saç dökülme karşıtı bakım rutininiz hazır

Gündelik yaşamın getirdiği stres, yorgunluk gibi mental etkilerin yanı sıra çevresel ve genetik etkilerle ortaya çıkan saç dökülmeleri doğru saç bakım ürünlerinin tercih edilmesiyle sorun olmaktan çıkıyor. Avrupa’nın 1 numaralı saç bakım markası Ducray tarafından geliştirilen saç dökülme karşıtı bakım ürünleri, sağlıkla uzayan saçlarınıza hacim kazandırarak dökülmelere karşı koruyor.

Ducray ile saç dökülme karşıtı bakım rutininiz hazır

Saç dökülmesine karşı bakım şampuanı: Anaphase+ Şampuan 

Avrupa’nın 1 numaralı saç bakım markası Ducray, saç dökülmesine karşı Anaphase+ Şampuan’ı öneriyor. Anaphase+ Şampuan, içeriğindeki vitamin kompleksi sayesinde, saç derisinin ihtiyacı olan ana besinleri sağlayarak saç dökülmesinde %88 oranında azalmaya yardımcı olur. Aynı zamanda canlılığını yitirmiş ve yıpranmış saçların gücünü ve dayanıklılığını yeniden kazanmasına destek oluyor. 

 

Ducray ile saç dökülme karşıtı bakım rutininiz hazır

Güçlendirici ve yoğunlaştırıcı serum: Saçınızı Neoptide Expert Serum ile destekleyin

Hem kadınlarda hem de erkeklerde görülen kronik saç dökülmesi problemi, genetik veya hormonal faktörlerden dolayı görülebilir. Kadın ve erkeklerin kullanımına uygun olan Ducray Neoptide Expert, içeriğindeki aktif bileşenler sayesinde saçı güçlendirmeye ve yoğunlaştırmaya destek oluyor. Dermatologlar tarafından önerilen Neoptide Expert Serum, 1. aydan itibaren %65 daha yoğun saçlara ulaşmanıza ve saçlarınızın saç köküne %42 oranında daha sıkı tutunmasına yardımcı oluyor.

Saçları yağlandırmaz ve durulama gerektirmez, 3 ay boyunca günde 8 sprey olarak kullanılır.

Ducray ile saç dökülme karşıtı bakım rutininiz hazır

 

 Tepkisel saç dökülmelerinde Creastim Reactiv Losyon kullanın 

Stres, hamilelik, yorgunluk ve diyet gibi faktörlerden dolayı oluşan ve 6 aydan kısa süreli olarak adlandırılan tepkisel saç dökülmelerinde Creastim Reactiv Losyon, dökülmeleri azaltmada yardımcı bir etki sunuyor. 1. aydan itibaren saç dökülmesine karşı %84 etki sağlayan losyon, saçın hacmini ve yoğunluğunu da geri kazandırmaya yardımcı oluyor. Saç telinin yapısını güçlendirmeye destek olan Creastim Reactiv Losyon B5, B6 ve B8 vitamini kompleksleri, kaliteli saç teli oluşumuna destek olarak saçı yağlandırmayan hafif bir doku bırakıyor.  

  1. Anaphase+ Şampuan 400ml  à  739₺ 
  2. Neoptide Expert Serum 2x50ml Soft  à 2.199₺
  3. Creastim Reactiv Losyon 60 ml à1.199 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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