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Ducray’den güneşe karşı etkili ve güvenli koruma

Ducray Laboratuvarları, cildinizin ihtiyacı ve cilt tipine göre geliştirdiği güneşin zararlı etkilerini önlemeye ve azaltmaya yardımcı olan ürünleri sizler için sunuyor.  

Ducray’den güneşe karşı etkili ve güvenli koruma

Akneye eğilimli ciltlerin kullanımına uygun Keracnyl UV SPF 50+ güneşin zararlı etkilerini önlemeye ve azaltmaya destek oluyor. Güneş maruziyeti nedeniyle oluşan cilt lekelerine karşı Melascreen UV SPF 50+ ise yenilenen formülüyle kahverengi lekelere karşı etki sunarken, hem UVB ve UVA ışınlarına hem de mavi ışığa karşı çok yüksek güneş koruması sağlıyor. 

Ducray’den güneşe karşı etkili ve güvenli koruma

 

Ducray’den Akne Eğilimli Ciltlere Özel Güneş Koruyucu 

Ducray Laboratuvarları tarafından akneye eğilimli ciltler için özel olarak geliştirilen güneş koruyucu KERACNYL UV SPF50+, geniş spektrumlu UVA/UVB filtre sistemi sayesinde güneş ışığının zararlı etkilerine karşı cildinizi koruyor. Myrtacine® ve Celastrol içeriğiyle, akne kaynaklı cilt kusurlarının azalmasını ve yeniden oluşumunu önlemeyi destekliyor. Suya dayanıklı formülü ile ciltte yağlı bir his bırakmadan mat bir görünüm sağlıyor. 

Ducray’den güneşe karşı etkili ve güvenli koruma

Ducray’den Cilt Lekelerine ve Mavi Işığa Karşı Koruma Sağlayan Melascreen UV SPF 50+ 

Ducray Melascreen UV SPF 50+, içerdiği aktif bileşenler sayesinde, güneşin zararlı etkilerini önlemeye ve azaltmaya yardımcı olurken mavi ışığa karşı da koruma sağlıyor. İçeriğindeki Azelaik asit ile leke oluşumundan sorumlu olan melanin üretimini düzenlemeye yardımcı olurken, özel formülü sayesinde kahverengi lekeleri azaltmaya yardımcı oluyor. Üstelik hamile (3. Aydan itibaren) ve emziren kişiler Melascreen UV SPF 50+’yi günlük olarak kullanabiliyor.

Yağlı his bırakmayan, suya ve terlemeye karşı dayanıklı Melascreen UV SFP 50+, akışkan ve krem olmak üzere 2 farklı dokusu sayesinde hem normal/karma hem de kuru cilt tiplerine kullanım fırsatı sunuyor. 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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