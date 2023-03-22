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Dubai'den Türkiye'ye Yardım

Deprem ve sel afetlerinin ardından birçok ülke gibi Dubai de Türkiye için yardım kampanyası başlattı.

Dubai&#039;den Türkiye&#039;ye Yardım

BAE’nin Dubai emirliğinde gerçekleşen yardım kampanyasında gönüllülerden oluşan ekipler, Türkiye için hazırlanan yardım kolilerini birlikte paketledi. Dubai emiri Muhammed bin Raşid el-Maktum ile veliaht prens Hamdan bin Muhammed bin Raşid El Maktum da gönüllüleri ziyaret ederek Türkiye’ye desteklerini yineledi.

Dubai&#039;den Türkiye&#039;ye Yardım

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Türkiye büyükelçisi Tugay Tunçer ve Dubai başkonsolosu Onur Şaylan da yardım kampanyasının düzenlediği salonda hazır bulundu.

Dubai&#039;den Türkiye&#039;ye Yardım

BAE medya ofisi tarafından Dubai’de yaşayan birçok ünlü isimler de yardım kampanyasına davet edildi.

Dubai&#039;den Türkiye&#039;ye Yardım

Dubai’deki devlet medya ofisinin daveti üzerine kampanyaya katılan Dubai'de yaşayan ünlü Türk model - sunucu Esra Nur Türker, "Dubai devlet medya ofisinin davetlisi olarak burada bulunmak ve ülkeme yapılan yardımların gönderilmesi için elimden geleni yapmak beni çok duygulandırdı. Bireysel olarak gerekli yardımlar yapıyorum. Bu organizasyonda katkıda bulunan herekse teşekkür ederim." dedi.

Dubai&#039;den Türkiye&#039;ye Yardım

Dubai’de hazırlanan koliler aynı gün içerisinde deprem bölgelerine transfer edildi.

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