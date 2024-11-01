Dream Türk’te yeni bir macera başlıyor! ‘Canlı Konum’ çok yakında ekranlarda

Tarzları ve enerjik sunumlarıyla dikkat çeken iki gezgin, bavullarını hazırlayıp siz izleyiciler için yola çıktı. Her hafta farklı bir otelde konaklayan Engin ve Zeynep, hem tatilin tadını çıkarıyor hem de deneyimlerini bizlerle paylaşıyor. Otellerin tüm yönlerini esprili yorumlarıyla değerlendirirken, eğlenceli ve bilgilendirici içerikleriyle izleyicilere rehber olacaklar.

Bu benzersiz macerada Engin ve Zeynep’in izlerini sürerek, hayallerinizdeki tatil rotalarını keşfedin. Sürprizlerle dolu her bölümde yeni bir otelin kapılarını aralamak ve unutulmaz bir yolculuğa katılmak için Canlı Konum’u sakın kaçırmayın! Çok yakında Dream Türk ekranlarında.

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