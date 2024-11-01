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Dream Türk’te yeni bir macera başlıyor! ‘Canlı Konum’ çok yakında ekranlarda

Engin Demircioğlu ve Zeynep Bozkaya’nın sunduğu, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanındaki en gözde otelleri keşfedeceğiniz yepyeni bir program başlıyor: Canlı Konum!

Dream Türk’te yeni bir macera başlıyor! ‘Canlı Konum’ çok yakında ekranlarda

Tarzları ve enerjik sunumlarıyla dikkat çeken iki gezgin, bavullarını hazırlayıp siz izleyiciler için yola çıktı. Her hafta farklı bir otelde konaklayan Engin ve Zeynep, hem tatilin tadını çıkarıyor hem de deneyimlerini bizlerle paylaşıyor. Otellerin tüm yönlerini esprili yorumlarıyla değerlendirirken, eğlenceli ve bilgilendirici içerikleriyle izleyicilere rehber olacaklar.

Dream Türk’te yeni bir macera başlıyor! ‘Canlı Konum’ çok yakında ekranlarda

Bu benzersiz macerada Engin ve Zeynep’in izlerini sürerek, hayallerinizdeki tatil rotalarını keşfedin. Sürprizlerle dolu her bölümde yeni bir otelin kapılarını aralamak ve unutulmaz bir yolculuğa katılmak için Canlı Konum’u sakın kaçırmayın! Çok yakında Dream Türk ekranlarında.

Dream Türk’te yeni bir macera başlıyor! ‘Canlı Konum’ çok yakında ekranlarda

 

 

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