Dream Türk'te Engin Demircioğlu ve Zeynep Bozkaya ile canlı konum başlıyor

Hem bilgilendirici hem de çok eğlenceli bu yolculukta, Engin ve Zeynep'in esprili yorumlarıyla otellerin tüm yönlerini keşfetmeye hazır olun. Her hafta yepyeni bir otelde, sürprizlerle dolu bu eğlenceli maceraya katılmak için ‘Canlı Konum’u kaçırmayın!

“Engin Demircioğlu ve Zeynep Bozkaya’nın sunduğu ‘Canlı Konum’ 20 Aralık Cuma saat 20.00'de Dreamtürk'te!

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