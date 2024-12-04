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Dream Türk’te 50 Fifty rüzgarı devam ediyor

Dream Türk ekranlarının sevilen ve ödüllü müzik magazin programı 50 Fifty, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor!

Dream Türk’te 50 Fifty rüzgarı devam ediyor

Sunuculuğunu Zeynep Bozkaya, yapımcılığını ise Suat Yanç’ın üstlendiği programda müzik ve magazin dünyasından çok özel anlar ekrana taşınıyor.

Bu Haftaki Bölümde Neler Var?

  • Zeynep Bastık’tan Kıbrıs konserinde çarpıcı açıklamalar.
  • Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy’un Kıbrıs konserinin perde arkası.
  • Fatih Ürek, Demet Akalın ile barışması hakkında neler söyledi?
  • Lara ve Fatih Ürek’in sahnedeki muhteşem şovu.
  • Ünlü isimleri bir araya getiren renkli geceden detaylar ve şıklık yarışı.
  • Ankara’da düzenlenen renkli ödül töreninden özel görüntüler.
  • Cenk Eren ve Hülya Avşar’ın sahnesini izleyen Gonca Vuslateri’den çarpıcı açıklamalar.
  • Stüdyo konukları İsmail Özkan, Murat Güneş ve Ferit Orhan’dan çok özel açıklamalar.
  • Müzik dünyasından sıcak haberler, yeni klipler, konserler ve çok daha fazlası!

50 Fifty, yeni bölümüyle 5 Aralık Perşembe 20:00’de, tekrarları ise Cumartesi 16:00’da ve Pazar 13:00’te Dream Türk ekranlarında sizleri bekliyor! Kaçırmayın!

 

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