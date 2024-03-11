D.ream restoranlarından Ramazan’a özel deneyimler 

Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende çatısı altındaki Borsa Restaurant, Lacivert, Liman İstanbul, Çubuklu29 ve d.ream catering, her yıl olduğu gibi bu yıl da misafirlerine zengin iftar menüleri sunuyor. Ramazan boyunca taptaze pideler, geleneksel iftariyelikler, organik zeytinyağı ile hazırlanmış zeytinyağlılar, lezzetli çorba çeşitleri, ara sıcaklar, sağlıklı salatalar, özel ana yemek seçenekleri ve onlara eşlik eden tatlılar, Borsa Restaurant, Lacivert, Liman İstanbul ve Çubuklu29’un muhteşem iftar menülerinde misafirlerini bekliyor. Her restoranın farklı konseptleri doğrultusunda hazırlanan Ramazan menüleri, iftar keyfini eşsiz bir lezzet şölenine dönüştürürken, d.ream catering bu eşsiz menüleri dilediğiniz lokasyonda servis ediyor.

Osmanlı’nın vazgeçilmez lezzetleriyle dolu iftar sofraları…

Michelin Rehberi'nin tavsiye ettiği Borsa Restaurant, misafirlerini Adile Sultan Sarayı’nın muhteşem Boğaz manzarasına karşı Osmanlı saray mutfağı, Türk mutfağı ve yöresel Anadolu mutfaklarından sentezlenen en seçkin yemekleriyle ağırlıyor. Borsa Ramazan menüsünde ise misafirlere Akçaabat tereyağı, petek bal, kaymak, ev yapımı reçel, Kayseri pastırması, hurma gibi iftariyeliklerle birlikte günün çorbası, ardından salata, günün zeytinyağlısı ve sıcak başlangıçlar sunuluyor. Sıcak başlangıçlar arasında; Tonya telli peyniriyle hazırlanan “Karadeniz Pidesi”, beyaz peynirli ve maydanozlu “Su Böreği”, mandıra yoğurdu eşliğinde “Trabzon Usulü Etli Kara Lahana Sarma” seçenekleri yer alıyor.

Ana yemekte yer alan beyaz pilav eşliğinde “Et Döner Kebap”, dana etinden “Borsa Usulü Köfte Izgara” ve Hünkâr Beğendi eşliğinde “Taş Fırında Konya Usulü Kuzu Tandır” ile misafirlere lezzet dolu bir iftar yemeği sunuluyor. Borsa Restaurant, kapanışı “Güllaç”, “Şekerpare”, “Kazandibi”, “Baklava”, “Fırın Sütlaç”, “Afyon Kaymağı ile Ekmek Kadayıfı”, “Borsa Usulü Hurmalı İncir Tatlısı” gibi geleneksel tatlı seçenekleriyle yaparak damakta unutulmayacak bir iz bırakıyor.

Akdeniz lezzetlerinin renklendirdiği iftar sofraları…

Boğaz’daki eşsiz konumu ve kaliteli hizmetiyle İstanbul'un en seçkin restoranlarından biri olan Lacivert, gruplara özel sunduğu iftar deneyimini, menüsünde Akdeniz mutfağının en sevilen lezzetlerini bir araya getirerek yaşatıyor. İftar için iki ayrı set menü hazırlayan restoran, her iki menüsünde de masada serpme iftariyelikler sunuyor. Menülerin yanında Ramazan pidesi, mısır ekmeği, tahinli rol ekmekler servis ediliyor. İlk menü “Mercimek Çorbası” ya da “Yayla Çorbasından” sonra “Peynirli Su Böreği” ve “Domates Çektirmesi” gibi ara sıcaklarla devam ederken ikinci menü “Tarhana Çorbası” veya “Tandır Çorbasından” sonra “Paçanga böreği” ve yine “Domates Çektirmesini” ara sıcak alternatifleri olarak sunuyor. İki menü de Akdeniz’in meşhur ana yemekleri “Bonfile Çökertme” veya “Çipura Külbastının” yanı sıra “Izgara Köfte” alternatifiyle de iftar sofralarına renk katıyor. Şeflerin özel dokunuşlarıyla hazırlanan “İrmik Helvası” veya “Manda Sütü Fırın Sütlaç” ilk iftar menüsünün tatlıları olarak yer alırken ikinci menü fıstıklı kuru baklava, kaymaklı ayva tatlısı, manda sütü fırın sütlaç ve mevsim meyvelerinden oluşan özel bir “Tatlı Tabağı Seçkisi” sunuyor.

Türk mutfağının eşsiz lezzetleriyle hazırlanan iftar sofraları…

Geçmişten günümüze İstanbul’un en ikonik adreslerinden biri olan Liman İstanbul, Türk mutfağının zarif dokunuşlarla sunulan eşsiz lezzetlerini kusursuz hizmet kalitesiyle gastronomi tutkunlarıyla buluşturuyor. Liman İstanbul, bu Ramazan damağınızı farklı lezzetler ile şenlendirmek istediğinizde ilk aklınıza gelebilecek mekanlar arasında yer alıyor. Galataport’ta geniş Boğaz manzarasına sahip Liman İstanbul’un iftar menüsü, ilk olarak “Kastamonu Pastırması”, “Trabzon Tereyağı,” “Ardahan Çiçek Balı,” “Kars Eski Kaşarı” ve “Ezine Beyaz Peyniri” gibi yöresel Anadolu lezzetlerinden oluşan geleneksel iftariyelikleri sıcacık Ramazan pidesi eşliğinde sunuyor. Menüde Osmanlı mutfağından bir çorba, “Pilaki” ve “Urla Enginarı” gibi zeytinyağlılar ve “Liman Usulü Peynirli Su Böreği” ve “Haşlama İçli Köfte” gibi ara sıcaklardan sonra “Gavurdağı Salatası” eşliğinde “Cağ Kebabı,” “Firik Pilavı yanında Taş Fırında Kuzu Tandır Kebap” veya “Bademli Pirinç Pilavı yanında Dana Kavurma” ana yemek olarak sunuluyor. Liman İstanbul’un sunduğu iftar ziyafetinin sonunda “Güllaçtan” “Fırınlanmış Bal Kabağı” ve “Ekmek Kadayıfına”, tadına doyum olmayan tatlılar damakları şenlendiriyor.

Özel, prestijli bir mekânda iftar davetleri…

Eşsiz Boğaz manzarasıyla yılın 12 ayı özel davetlere ev sahipliği yapan Çubuklu29, küçük ve büyük çaplı iftar organizasyonları için de İstanbul’un en prestijli mekanları arasında yer alıyor. Misafirlerine Çubuklu29’un büyüleyici atmosferi içinde deneyimli ve profesyonel servis ekibi tarafından hizmet edilen eşsiz bir iftar ziyafeti sunmak isteyenler, mekânın hava koşullarına karşı korunaklı, camekanlı büyük davet bölümünde açık büfe veya serpme seçenekleri ile Ramazan etkinlikleri düzenleyebiliyor. Çubuklu29’un “Kars Gravyer Peyniri”, “Erzincan Tulum Peyniri” ve “Kayseri Pastırması” gibi geleneksel iftariyelikler sunan set ve açık büfe menüleri, misafirlerine çorba çeşitleri, zeytinyağlı lezzetler, leziz ara sıcaklar, ana yemek seçenekleri ve onlara eşlik eden Osmanlı şerbetleri ile gerçek bir iftar ziyafeti yaşatıyor.

Set menü, “Taş Fırından Ekmek” eşliğinde sunulan “Kemik Suyuna Kırmızı Mercimek Çorbasının” ardından, “Zeytinyağlı Enginar”, “Vişneli Yaprak Sarma”, “Mini İmambayıldı” ve “Portakallı Kerevizin” yanı sıra Brüksel lahanası, brokoli ile kurutulmuş domatesin eşsiz uyumunu sunan, eşsiz bir “Kış Salatasını” ortaya serpme olarak servis ediyor. “Ekşili Kuru Dolma”, “Otlu Gül Böreği” ve “İçli Köfteden” oluşan ara sıcak servisini, ana yemek olarak “Dana Kaburga ve Keşkek” veya “Ağır Ateşte Pişmiş Kuzu Tandır ve Patlıcan Beğendi” takip ediyor. Menüde yer alan tüm tatlara “Demirhindi Şerbeti” eşlik ederken, son olarak “Şekerpare”, “Bitter Çikolatalı Profiterol” ve “Damla Sakızlı Muhallebiden” oluşan tatlı yelpazesi de müthiş bir ziyafet şöleni sunuyor. Çubuklu29’un açık büfe menüsü ise daha fazla lezzet seçeneğiyle her damak zevkine uygun, özel hazırlanmış bir iftar deneyimi vadediyor. Açık büfede set menüde yer alan lezzetlere ek olarak “Közlenmiş Domates Çorbası”, “Mini Lahmacun”, “Otlu Peynirli Pide”, “Afyon Sucuğu ve Kaşar Peynirli Pide”, “Su Böreği”, “Kayseri Mantısı”, “Yaprak Ciğer”, “Pancar Humus”, “Muhammara”, “Narenciyeli Gambilya Fava”, “Izgara Levrek”, “Patlıcan Beğendi”, “Bademli Pilav”, “Rezeneli Patates Püresi” ve “Sote Kış Sebzeleri” gibi lezzetler servis ediliyor. Ayrıca birbirinden nefis salataların yer aldığı bir “Salata Köşesi” ve “Lokma Tatlısı”, “Fırın Sütlaç”, “İrmik Helvası”, “Hatay Çıtır Kabak” ve “Osmanlı Lokumları” gibi Ramazan dönemine yakışır geleneksel tatlı çeşitleri de akşamın vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor.

d.ream catering hizmetiyle benzersiz iftarlar adresinizde…

d.ream markasının gustosunu ve üst düzey deneyim anlayışını, misafirlerinin istediği her yerde sunabilmek amacıyla hayata geçirilen d.ream catering, kaliteli servisiyle d.ream restoranlarının benzersiz lezzetlerini dilediğiniz lokasyona taşıyor. d.ream catering’in deneyimli şefleri ve servis ekipleri, Ramazan ayı boyunca lüks catering hizmeti ile iftar davetlerine görkem katıyor. d.ream catering’in kişi ve kurumların isteğine ve katılımcı sayısına göre farklı alanlarda, serpme ve/veya açık büfe seçenekleriyle hazırlanan iftar menüleriyle, misafirlerinize benzersiz bir ziyafet şöleni sunabilirsiniz.

Bilgiler

Borsa Restaurant, Lacivert, Liman İstanbul ve Çubuklu29’da lezzetli iftar deneyimleri için rezervasyon yapılabiliyor. İftar için özellikle en az 4-5 gün öncesinde rezervasyon yapılması öneriliyor.

Borsa Restaurant İletişim & Rezervasyon Bilgisi: 0216 460 03 04

Adres: Vaniköy Cad. Adile Sultan Sarayı No:12 Üsküdar/İstanbul

Lacivert Restoran İletişim & Rezervasyon Bilgisi: 0216 413 37 53

Adres: Anadolu Hisarı, Körfez Cd. 57/A, 34410 Beykoz/İstanbul

Liman İstanbul Restoran İletişim & Rezervasyon Bilgisi: 0212 877 09 48

Adres: Kılıçali Paşa Mahallesi, Meclis-i Mebusan Sok. O2 Blok Dış Kapı No:8, İç Kapı No:102, Beyoğlu, Galataport İstanbul

Çubuklu29 ve d.ream catering İletişim & Rezervasyon Bilgisi: 0216 322 28 29

Adres: Çubuklu, Barbaros Cd. No:22 Beykoz/İstanbul

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