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'Dracula' müzikali izleyiciyle buluşuyor

'Dracula' müzikali izleyiciyle buluşuyor

'Dracula' müzikali izleyiciyle buluşuyor

Seymur Alakbarov, Aysu Serindağ, Çağdaş Balta, Tuvana Ceylan, Elmir Qasimov, Ege Aydemir, Aslı Ahmetoğlu, Ayça Ergün, Nilüfer Ömürlü ve Hayri Diken'in yer aldığı 'Dracula' müzikali izleyiciyle buluşuyor. Yeni bir kan bulmak ve ölümsüzlerin lanetini yaymak için Transilvanya'dan İngiltere'ye gitmeye çalışan DRACULA'nın hikayesidir.

'Dracula' müzikali izleyiciyle buluşuyor

Yazarın deyimiyle "Ölü Olmayan" hayatını yeniden canlandıran ortaçağ asilzadesi DRACULA’nın Mina'ya olan aşkıyla yeni soylu bir yaşam kurmak ve bir hipnoz sonucu kendi sonunu hazırlayan kaderinin planı, iyilikle kötülüğün amansız savaşıdır

'Dracula' müzikali izleyiciyle buluşuyor

Bram Stoker’ın klasik eseri DRACULA sahne sanatlarıyla bir araya geliyor. Sahne görselleri, kostümleriyle büyüleneceğiniz, gizemi, tutkulu aşkı ve korkuyu her anında hissedeceğiniz ve müziklerini ilk defa dinleyeceğiniz, bu görkemli müzikal Kumbara Görsel Sanatlar Tiyatrosu prodüksiyonu ile Türkiye’de seyirci karşısına çıkıyor.

Uyarlayan / Yöneten: ANDREA BAHAR
Genel Sanat Yönetmeni: MERDİS UÇKAN
Müzik: TUVANA CEYLAN
Yönetmen Yardımcısı: AYÇA ERGÜN
Dekor Tasarım: ANDREA BAHAR
Kostüm Tasarım: MERDİS UÇKAN
Müzik Direktörü: LÜTFÜCAN KAPUCU
Koreograf: MERDİS UÇKAN
Ses: BARBAROS GÖÇMEN
Işık: YUNUS KESER
Fotoğraf: VOLKAN ERKAN
Yapım KUMBARA GÖRSEL SANATLAR

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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