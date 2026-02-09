 Dr. Oğuzhan Akgül, kök hücre ve eksozomu anlattı  

KEYF TV’de yayınlanan programda, sunucu Sabiha Ünal, alanında uzman isim Dr. Oğuzhan Akgül’ü konuk etti.



Programda son yıllarda tıp dünyasında büyük ilgi gören kök hücre ve eksozom tedavileri tüm yönleriyle ele alındı. Dr. Akgül, kök hücre tedavilerinin yenileyici tıp alanındaki önemine dikkat çekerek, doku onarımı ve hücresel iyileşme süreçlerinde sağladığı katkıları anlattı. Programda ayrıca, hücreler arası iletişimde kritik rol oynayan eksozomların, modern tedavi yaklaşımlarındaki yeri ve potansiyel kullanım alanları izleyicilerle paylaşıldı. Sunucu Sabiha Ünal’ın yönelttiği sorularla konunun bilimsel boyutu kadar, toplumda merak edilen noktalar da sade ve anlaşılır bir dille ele alındı.

Dr. Akgül, bu alandaki gelişmelerin umut verici olduğunu vurgulayarak, doğru bilgi ve uzman hekim kontrolünün önemine dikkat çekti. Bilimsel gelişmeleri ekranlara taşıyan KEYF TV’deki bu özel söyleşi, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

