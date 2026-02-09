  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Dr. Oğuzhan Akgül, kök hücre ve eksozomu anlattı  

Dr. Oğuzhan Akgül, kök hücre ve eksozomu anlattı  

Dr. Oğuzhan Akgül, kök hücre ve eksozomu anlattı  

KEYF TV’de yayınlanan programda, sunucu Sabiha Ünal, alanında uzman isim Dr. Oğuzhan Akgül’ü konuk etti.

 Dr. Oğuzhan Akgül, kök hücre ve eksozomu anlattı  


Programda son yıllarda tıp dünyasında büyük ilgi gören kök hücre ve eksozom tedavileri tüm yönleriyle ele alındı. Dr. Akgül, kök hücre tedavilerinin yenileyici tıp alanındaki önemine dikkat çekerek, doku onarımı ve hücresel iyileşme süreçlerinde sağladığı katkıları anlattı. Programda ayrıca, hücreler arası iletişimde kritik rol oynayan eksozomların, modern tedavi yaklaşımlarındaki yeri ve potansiyel kullanım alanları izleyicilerle paylaşıldı. Sunucu Sabiha Ünal’ın yönelttiği sorularla konunun bilimsel boyutu kadar, toplumda merak edilen noktalar da sade ve anlaşılır bir dille ele alındı.

 Dr. Oğuzhan Akgül, kök hücre ve eksozomu anlattı  

Dr. Akgül, bu alandaki gelişmelerin umut verici olduğunu vurgulayarak, doğru bilgi ve uzman hekim kontrolünün önemine dikkat çekti. Bilimsel gelişmeleri ekranlara taşıyan KEYF TV’deki bu özel söyleşi, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Sigara irade meselesi değil, tedavi edilebilir bir bağımlılıktır!
  Yaşam - Sağlık

Sigara irade meselesi değil, tedavi edilebilir bir bağımlılıktır!

İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'den AVM turu
  Magazin

İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'den AVM turu

İzzet Yıldızhan'dan Ajda Yıldızhan'a unutulmaz kutlama
  Magazin

İzzet Yıldızhan'dan Ajda Yıldızhan'a unutulmaz kutlama

Caner Topçu eksi 20 derecede Norveç'te buzlu suya girdi
  Magazin

Caner Topçu eksi 20 derecede Norveç'te buzlu suya girdi

İstanbul'daki moda şenliğine büyük ilgi
  Magazin

İstanbul'daki moda şenliğine büyük ilgi

Bülent Ersoy'un Girne çıkarması
  Magazin

Bülent Ersoy'un Girne çıkarması