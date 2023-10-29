Dr. Ezgi Söylemez: Radyofrekans ile sıkılaşıp gençleşin Spor ve diyet yapılmasına rağmen verilemeyen kilolar hem sağlık hem de estetik açıdan birçok insan için büyük sorun oluşturur. Sıkı ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak isteyen kişiler tarafından kullanılan radyofrekans tedavisi son yıllarda oldukça popüler... Radyofrekans uygulaması dirençli yağları ısı yoluyla parçalayıp vücuttan atarak bölgesel incelme sağlar...

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Dr. Ezgi Söylemez, radyofrakans uygulaması hakkında bilgiler verdi...

Söylemez, "Vücut sıkılaştırma amaçlı kullanılan radyofrekans ve mikrodalga teknolojileri, cilt dokularını sıkılaştırmak, kırışıkları azaltmak, selülit görünümünü iyileştirmek ve genel olarak cilt yapısını düzeltmek yaygın kullanılan estetik tedavi yöntemidir... Radyofrekans, yüksek frekansta elektromagnetik dalgalar kullanarak cilt altındaki dokuları ısıtarak cilt sıkılığını arttırma prensibine dayanır. Radyofrekans enerjisi, cilt altındaki kolajen ve elastin liflerini uyararak cilt dokusunu sıkılaştırabilir ve gençleştirebilir. Aynı zamanda yağ hücrelerini de parçalar, bu da vücut şeklini düzeltir" diye konuştu.

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