Dr. Ezgi Söylemez: Radyofrekans ile sıkılaşıp gençleşin

Dr. Ezgi Söylemez, radyofrakans uygulaması hakkında bilgiler verdi...
Söylemez, "Vücut sıkılaştırma amaçlı kullanılan radyofrekans ve mikrodalga teknolojileri, cilt dokularını sıkılaştırmak, kırışıkları azaltmak, selülit görünümünü iyileştirmek ve genel olarak cilt yapısını düzeltmek yaygın kullanılan estetik tedavi yöntemidir... Radyofrekans, yüksek frekansta elektromagnetik dalgalar kullanarak cilt altındaki dokuları ısıtarak cilt sıkılığını arttırma prensibine dayanır. Radyofrekans enerjisi, cilt altındaki kolajen ve elastin liflerini uyararak cilt dokusunu sıkılaştırabilir ve gençleştirebilir. Aynı zamanda yağ hücrelerini de parçalar, bu da vücut şeklini düzeltir" diye konuştu.
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