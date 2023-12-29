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Dr. Ali Uslu'dan Gazze'ye adanmış sergi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yarattığı acıyı sanat aracılığıyla dile getiren Dr. Ali Uslu'nun seramik sergisi Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Galerisi'nde ziyaretçilerle buluştu.

Dr. Ali Uslu'dan Gazze'ye adanmış sergi

Dr. Öğretim üyesi Huriye Çelikcan'ın küratörlüğünde hazırlanan "Kaç Çocuk Daha Ölecek Gazze'de?” isimli seramik sergisinde Uslu, Gazze'de hayatını kaybeden çocukların geride bıraktıkları ayakkabılar üzerinden katılımcılara savaşın acı gerçeğiyle yüzleşmeye ve bu trajedinin insanlık üzerindeki etkilerine odaklanmaya davet ediyor.

Dr. Ali Uslu'dan Gazze'ye adanmış sergi

Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Demirci, MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, Balkan Vakfı Başkanı Hıfzı Kuruşa ve birçok değerli misafirin katılımıyla gerçekleşen sergide, Gazze'de hayatını kaybeden çocuklar için anlam yüklü bir anma gerçekleştirildi.

Dr. Ali Uslu'dan Gazze'ye adanmış sergi

Katılımcılar, seramik ayakkabılar üzerine karanfiller bırakarak Gazze'de yaşanan trajediyi ve savaşın insanlık üzerindeki derin etkisini vurguladılar.

Dr. Ali Uslu'dan Gazze'ye adanmış sergi

Sergi, 5 Ocak tarihine kadar ziyaret edilebilecek ve izleyicilere savaşın insanlar üzerindeki etkilerini gözler önüne sermeyi amaçlıyor.
Dr. Ali Uslu'dan Gazze'ye adanmış sergi

 

 

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