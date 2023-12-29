Dr. Ali Uslu'dan Gazze'ye adanmış sergi

Dr. Öğretim üyesi Huriye Çelikcan'ın küratörlüğünde hazırlanan "Kaç Çocuk Daha Ölecek Gazze'de?” isimli seramik sergisinde Uslu, Gazze'de hayatını kaybeden çocukların geride bıraktıkları ayakkabılar üzerinden katılımcılara savaşın acı gerçeğiyle yüzleşmeye ve bu trajedinin insanlık üzerindeki etkilerine odaklanmaya davet ediyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Demirci, MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, Balkan Vakfı Başkanı Hıfzı Kuruşa ve birçok değerli misafirin katılımıyla gerçekleşen sergide, Gazze'de hayatını kaybeden çocuklar için anlam yüklü bir anma gerçekleştirildi.

Katılımcılar, seramik ayakkabılar üzerine karanfiller bırakarak Gazze'de yaşanan trajediyi ve savaşın insanlık üzerindeki derin etkisini vurguladılar.

Sergi, 5 Ocak tarihine kadar ziyaret edilebilecek ve izleyicilere savaşın insanlar üzerindeki etkilerini gözler önüne sermeyi amaçlıyor.



Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.