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D.O.Z. filmi vizyondan geri çıktı

30 Mayıs 2025 tarihinde vizyona giren D.O.Z. filminin yapımcısı sosyal medyada yaptığı açıklama ile filmi vizyondan geri çekti. İşte detaylar...

D.O.Z. filmi vizyondan geri çıktı

 30 Mayıs 2025 tarihinde vizyona giren D.O.Z. filminin yapımcısı sosyal medyada yaptığı açıklama ile filmi vizyondan geri çekti.

 D.O.Z. filmi vizyondan geri çıktı

Yapımcı, "D.O.Z filmimizi izleyicilerimizle sağlıklı ve adil bir şekilde buluşabilmesi adına büyük bir heyecan ve titizlikle çalıştık. Ancak ne yazık ki, filmimizin gösterime girmesiyle birlikte birçok sinema salonunda karşılaşılan teknik aksaklıklar, yetersiz salon sayısı, planlama hataları ve seansların adaletsiz dağılımı gibi nedenlerle D.O.Z.'un halkımızla hak ettiği şekilde buluşması mümkün olmamıştır.

D.O.Z. filmi vizyondan geri çıktı
Bu sebeplerle, izleyici deneyimini olumsuz etkilememek adına vizyon sürecimizi durdurma ve filmin gösterimini ileri bir tarihe erteleme kararı aldık.Filmimizi en sağlıklı koşullarda, en adil şekilde ve çok daha güçlü bir organizasyonla tekrar sizlerle buluşturmak için gerekli tüm adımları atıyoruz.

 D.O.Z. filmi vizyondan geri çıktı

Bu süreçte bize destek olan, anlayışla yaklaşan ve filmimize sahip çıkan tüm izleyicilerimize gönülden teşekkür ederiz. Yeni vizyon tarihini en kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

 D.O.Z. filmi vizyondan geri çıktı


Filmin yönetmeni Taner Bahadır ise, "Bizim birinci amacımız filmimizi halka ulaştırmak eğer vizyonda yeteri kadar salonda ve hakettiği kadar olamayacaksa tutmanın bir anlamı yoktu.

 D.O.Z. filmi vizyondan geri çıktı

Yapımcımız maddi kaygılarında ötesinde sosyal medyada yayınlarım herkes izlesin, iyi film yaptık ve bu filmin sevileceğine eminiz" diye belirtti.

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