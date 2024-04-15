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Doubletree By Hilton Işıl Club Resort bu yaz Bodrum’u yeniden keşfetmeye davet ediyor

Ödüllü ultra her şey dahil resort DoubleTree by Hilton Bodrum Işıl Club Resort, 19 Nisan'da ışıl ışıl bir yaz sezonu için  kapılarını açıyor.

Doubletree By Hilton Işıl Club Resort bu yaz Bodrum’u yeniden keşfetmeye davet ediyor

 

DoubleTree by Hilton Bodrum Işıl Club Resort ultra her şey dahil konseptiyle, Bodrum Torba’da eşsiz doğasıyla ve mavi bayraklı özel plajıyla, heyecanla beklenen yenilikleriyle yaz sezonu başlıyor.Bodrum’u yeniden keşfederken yemyeşil çim alanlarla çevrili tesis tüm misafirperverliği ile her yıl olduğu gibi bu yıl da yerli ve yabancı misafirlerini ağırlıyor.

Doubletree By Hilton Işıl Club Resort bu yaz Bodrum’u yeniden keşfetmeye davet ediyor

Denize sıfır konumuyla DoubleTree by Hilton Bodrum Işıl Club Resort’e ait özenle tasarlanan dinlenme ve güneşlenme alanlarıyla keyifli anlar yaşayabileceğiniz tesiste, sezon boyunca hem çocuklar hem de yetişkinler için tatilinizi dolu dolu geçireceğiniz özel etkinlikler de bulunuyor.  

Doubletree By Hilton Işıl Club Resort bu yaz Bodrum’u yeniden keşfetmeye davet ediyor

Eşsiz mavilikteki Torba koyunda huzurlu, sakin ve ayrıcalıklı bir tatil deneyimini gastronomiyle birleştirerek misafirleri için sunan DoubleTree by Hilton Bodrum Işıl Club Resort’te her sabah gün mutlulukla başlıyor.

Doubletree By Hilton Işıl Club Resort bu yaz Bodrum’u yeniden keşfetmeye davet ediyor

Gastronomi alanında da özel deneyimler sunan otel İtalyan mutfağında POCO ve denizden sofraya gelen taze lezzetleri ile Skorpina A La Carte restoranlarıyla yaz tatilinize farklı bir soluk getiriyor. Bodrum klasiği haline gelen Sunset Bar, misafirlerini yıldızların altında canlı müzik performansları ile yenilenen ses sistemi ve sahnesiyle karşılıyor. Üst düzey spa merkezlerinden biri olan Spa by Spa Soul ise, özel masaj seçenekleri ve imza bakım ritüelleri ile zihninizi ve bedeninizi yeniliyor.

Doubletree By Hilton Işıl Club Resort bu yaz Bodrum’u yeniden keşfetmeye davet ediyor

DoubleTree by Hilton Bodrum Işıl Club Resort bu yaz denizin, güneşin ve doğanın tadını çıkarmak isteyenlerin ışıl ışıl yaz hayallerinin başrolünde yer alıyor.

 

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