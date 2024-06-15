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Doubletree By Hilton Bodrum Işıl Club All Inclusive Resort bayram tatilinde etkinliklerle dolu programıyla misafirlerini ağırlıyor

DoubleTree by Hilton Bodrum Işıl Club All Inclusive Resort bu bayram ultra her şey dahil konseptiyle, keyifli ve mutlu bir tatili dolu dolu etkinliklerle geçirmek isteyen misafirlerini üstün hizmet anlayışı, mavi bayraklı özel plajı ve geniş yemyeşil alanlarıyla ağırlıyor. 

Doubletree By Hilton Bodrum Işıl Club All Inclusive Resort bayram tatilinde etkinliklerle dolu programıyla misafirlerini ağırlıyor

Bayram tatili boyunca Bayram Festvali konseptiyle hem çocuklara hem de yetişkinlere özel atölyelerle misafirlerine farklı deneyimler sunarken eğlenmelerini hedefliyor.

Doubletree By Hilton Bodrum Işıl Club All Inclusive Resort bayram tatilinde etkinliklerle dolu programıyla misafirlerini ağırlıyor

Kafa Dergisi çizeri ve karikatür sanatçısı Cem Güventürk bu bayram DoubleTree by Hilton Bodrum Işıl Club All Inclusive Resort’de çocuklarla buluşuyor.

Doubletree By Hilton Bodrum Işıl Club All Inclusive Resort bayram tatilinde etkinliklerle dolu programıyla misafirlerini ağırlıyor

Cem Güventürk’ten temel çizim tekniklerini öğrenerek yaratıcılığınızı ve cesaretinizi keşfetme fırsatı sunan atölye başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar herkes için uygun içerik sunuyor. Yüz ifadeleri, karakter tasarımı ve mizahi karikatürler gibi pek çok konuyu deneyimlenecek bu etkinlikte, misafirler hem eğleniyor hem de çizim yeteneklerinizi geliştiriyor.

Doubletree By Hilton Bodrum Işıl Club All Inclusive Resort bayram tatilinde etkinliklerle dolu programıyla misafirlerini ağırlıyor

Tüm bayram tatili boyunca Renklerle Kendi Yaz Hikayenizi Oluştur Takı Atölyesi, Babalar Günü Aile Uçurtma Atölyesi, Ritimde Uyum & Seste Sürdürülebilirlik Atölyesiyle de bayram tatilini farklı deneyimlerle renklendiriyor.

Doubletree By Hilton Bodrum Işıl Club All Inclusive Resort bayram tatilinde etkinliklerle dolu programıyla misafirlerini ağırlıyor

Benzersiz atölye programlarının yanı sıra, DoubleTree by Hilton Bodrum Işıl Club All Inclusive Resortbünyesindeki Skorpina ve Poco ile ziyaretçilerine gastronomik bir şölen sunarken bayram keyfini ikiye katlıyor. Misafirlerinin tatillerini keyifli geçirmeleri için otel içerisindeki Bodrum’da günbatımının en güzel yaşandığı Sunset Bar’da da eşsiz kokteyllerini sunuyor.

Doubletree By Hilton Bodrum Işıl Club All Inclusive Resort bayram tatilinde etkinliklerle dolu programıyla misafirlerini ağırlıyor

Bayram tatilinde misafirlerine yenilenme hissi yaşatacak Spa Soul ise SPA menüsündeki sayısız bakım ritüeli ve masaj teknikleriyle yılın yorgunluğunu üzerinden atmak isteyenler için vazgeçilmez bir deneyim sunuyor.

Her yaz tatili güzeldir ama DoubleTree by Hilton Bodrum Işıl Club All Inclusive Resort’te bu yaz bambaşka olacak.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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