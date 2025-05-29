 DOU’dan yepyeni bir romantik yolculuk

Arabesk-pop tınılarıyla dikkat çeken DOU, yeni şarkısı Sar Beni'yi Warner Music Türkiye etiketiyle müzikseverlerle 30 Mayıs’ta buluşturmaya hazırlanıyor. Seni Yazdım Kalbime ile viral listelere giren, Ciğerime ile arabesk ve rock’ı harmanlayan, “Aşk-ı Kıyamet” coverıyla dikkatleri üzerine çeken DOU, Sar Beni'yle yine güçlü bir slow Türkçe Pop şarkıya imza atıyor.

Sar Beni'nin söz ve bestesine Mert Yenihayat’la birlikte imza atan DOU, düzenlemesini ise tüm projelerinde yer alan Can Atayılmaz’a emanet etti. Şarkının mix ve mastering’i ise Utku Ünsal’a ait. DOU, Sar Beni'de alıştığımız güçlü ve çıkışlı vokallerin yerine daha yumuşak, dile dolanan bir melodiyle dinleyiciyi yakalıyor. Şarkı, ilk dinleyişte tanıdık gelen bir his yaratırken, romantik anlatımıyla da öne çıkıyor.

Parçada tüm enstrümanlar canlı olarak kaydedildi. Özellikle şarkının ortasında yer alan enstrümantal bölümde duyulan ud, dinleyiciyi 2000’li yılların nostaljik atmosferine götürüyor. Son nakaratlarda artan duygu yoğunluğu ve farklı vokal okumaları ise parçaya dinamik bir final kazandırıyor. DOU, "Ne olursa olsun sana bir şey olmasın, kaybım senin kirpiğin olacağına benim ömrüm olsun" diyerek ilişkilerde suçu üstlenmenin yükünü ve sevgiyi aynı anda taşıyan Sar Beni ile müzikseverleri pop ve arabesk türünde, duygu dolu bir yolculuğa davet ediyor.

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