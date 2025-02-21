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DOU'dan Emre Altuğ klasiği

DOU, bu kez unutulmaz bir Türk pop klasiğine yeniden hayat veriyor. İşte detaylar...

DOU'dan Emre Altuğ klasiği

Müslüm Gürses'in efsaneleşmiş şarkısı Seni Yazdım Kalbime ile viral listelere girerek dikkatleri üzerine çeken ve ardından Ciğerime ile arabesk ve rock'ı harmanlayan DOU, bu kez unutulmaz bir Türk pop klasiğine yeniden hayat veriyor.

 DOU'dan Emre Altuğ klasiği

Söz ve müziği Yalçın Akyıldız'a ait olan, 2003 yılında Emre Altuğ'un yorumuyla hafızalara kazınan Aşk-ı Kıyamet, DOU'nun kendine özgü vokali ve modern dokunuşlarla bambaşka bir atmosfer kazanıyor. Rock dokunuşlarıyla zenginleştirilen
şarkı yeni bir yorumla hayata karışıyor.

DOU'dan Emre Altuğ klasiği
Prodüktör koltuğunda Can Atayılmaz'ın oturduğu bu özel projede, mix ve mastering çalışması yine başarılı isim Utku Ünsal tarafından yapıldı. Şarkıda İstanbul Strings'in canlı yaylı kayıtları ise dikkat çekici.

 DOU'dan Emre Altuğ klasiği

2024 yılında yayımladığı projelerle yükselişini sürdüren DOU, 21 Şubat itibarıyla Warner Music Türkiye etiketiyle dinleyicilerle buluşan Aşk-ı Kıyamet, ile müzikseverleri nostaljik ve yenilikçi bir yolculuğa davet ediyor.
DOU – "Aşk-ı Kıyamet" bugün tüm dijital platformlarda!

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