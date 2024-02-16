 Dostlarına Sevgililer Günü partisi verdi!  

Cemiyetin ünlü ismi Aslı Sipahi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü Acarkent'teki evinde verdiği partiyle 70 arkadaşıyla birlikte kutladı. Partinin catering ve organizasyonunu, yakın arkadaşı İrem Güreli'nin şirketi olan Remss Catering üstlendi.

Renkli geçen davete cemiyetten Bahar Süzer, Evrim Kırmızıtaş, Ebru Ceylan, Gül Erçetingöz, Dilek Dilber, Arzu Kunt, Ayşe Kalkavan, Ceyda Becek gibi ünlü isimler katıldı. Aslı Sipahi, parti boyunca şıklığıyla göz kamaştırdı.

Fendi marka bir elbise ve Tom Ford ayakkabıları tercih ederek geceye imzasını attı. Bu özel davette üstlendiği kusursuz ev sahipliğiyle dostlarına unutulmaz anlar yaşattı.

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