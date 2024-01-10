Dostları Ayşe Erbulak’ı yalnız bırakmadı

Eksik Parça Yayınları’ndan çıkan kitabın tanıtım lansmanına yazarın dostları, meslektaşları ve ailesi katıldı. Kitabının yeniden raflarda ve web sitelerinde yer almasının heyecanını dostlarıyla paylaşan Ayşe Erbulak "Bu kitabı 10 yıl önce yazdım. Bir ayda üç baskı yaptı. Arada başka kitaplar da yazdım. Bu benim dokuzuncu kitabım. Bu sene yeniden derledik, toparladık, günümüze uyarladık ve tekrar raflarda ve web sitelerinde satışa çıkardık" dedi.

Eşi Özden Özgürdal'ın konuklarla tek tek ilgilendiği etkinlikte, usta yazarı yalnız bırakmayanlar arasında kızkardeşleri Sevinç Erbulak Ve Nilgün Kuruöz, oğlu Dağhan Külegeç, bonus babası Öner Taşdelen, sanatçı dostları Almula Merter Churm, Seren Fosforoğlu, Uğurkan Erez, Cem Cücenoğlu, Necmi Yapıcı ve eşi Nihan Durukan Yapıcı, Funda Kaplangı, Caner Ural, Pınar Çekirge, Serkan Aydın, Deniz Yüce Başarır, Hilal Çelenk ve Alp Balkan, polisiye yazar meslektaşları, okul ve iş arkadaşları vardı.

“KATİLİ DEĞİL, SEBEBİ MERAK ETTİREN YAZAR”

Roman orkide ve incilerle dolu naif bir düğünle başlıyor. Düğün de bir cinayetle… İlk anda katili ve maktulü tanıyor olmamız romanın hızına hız katıyor. Okur daha “kim” sorusuna odaklanmadan bu çok katmanlı kurgusu olan romanda akla takılan “neden” sorularına cevaplar arıyor.

Polisiye roman okumayı sevenler için Erbulak katili değil de sebeplerini merak ettirmeyi ve adeta katillere hak verdirmeyi hedefliyor.

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