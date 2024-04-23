Dost sahnesi

Sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte hep bir ağızdan coşkulu bir şekilde seslendiren Kubat, öte yandan kendisini izlemeye gelenler arasında yer alan Funda Arar’ı sahneye davet etti.

Yıllardır süren dostlukları ile bilinen iki yakın dost Kubat ve Funda Arar, birlikte düet yaptılar. Bu eşsiz anın keyfini çıkaran müzikseverler iki sanatçıyı ayakta alkışladı.

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