Doru bu kez Survivor’da

7’den 70 herkesin sevilen kahramanı Doru’nun yeni filmi Doru Macera Adası’nda parkur mücadelesi yapılacak. Adanın eğlenceli ve bir o kadar da zor parkurlarında yarışacak olan Doru ve en yakın arkadaşı Karatay, bu kez sevgi ve arkadaşlık için mücadele edecek. 30 Ağustos Çarşamba günü vizyona girmek için gün sayan Doru Macera Adası, aile, arkadaşlık, dürüstlük, sevgi ve yardımlaşma gibi birçok konunun altını çizecek.

Doru Macera Adası’nın yapımcılığını Anibera’nın üstlendiği filmin yönetmenliğini Arkın Aktaç yapıyor. Senaryosunu Ali Salman’ın kaleme aldığı filmin eğlenceli müziklerini ise Güneş Özgeç hazırladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.