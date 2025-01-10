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Dört yıldır birlikte olan Lider Şahin ile Ecem Çırpan evleniyor mu?

Dört yıldır birlikte olan Lider Şahin ile Ecem Çırpan evleniyor mu? İşte detaylar...

Dört yıldır birlikte olan Lider Şahin ile Ecem Çırpan evleniyor mu?

Lider Şahin ile Ecem Çırpan, Snob Magazin tarafından Nişantaşı'nda görüntülendi.

 Dört yıldır birlikte olan Lider Şahin ile Ecem Çırpan evleniyor mu?

Tarzıyla dikkat çeken çiftten Çırpan, "Bu ara hep uyumluyuz. Güzel oluyor" dedi.

 Dört yıldır birlikte olan Lider Şahin ile Ecem Çırpan evleniyor mu?

Projelerinden bahseden Şahin, "Yılın altı ayım Çeşme'de oluyorum, plaj işletmem var. Altı ay müzikle ilgileniyorum. Hayatım öyle devam ediyor. Kendi şarkımın prodüksiyonuna başladım. Bir yandan 'Selami Şahin Saygı' albümünün prodüktörlüğünü yapıyorum. Şu an Volume 3 için çalışıyoruz. Kıymetli 10 sanatçı var.

Dört yıldır birlikte olan Lider Şahin ile Ecem Çırpan evleniyor mu?
Mabel Matiz, Melek Mosso ve Hakan Altun gibi isimler var. Ben de yüksek ihtimal bu volümde olacağım. 'Mest Oldum'a talibim. Ona çalışmaya başlayacağım. Babamla düet yapmak hayalimdi, geçen sene onu gerçekleştirdim" dedi.

Dört yıldır birlikte olan Lider Şahin ile Ecem Çırpan evleniyor mu?
Şubat ayında ilişkilerinde dördüncü yılına girecek olan Şahin, "Önümüzdeki yaz evlilik olur mu?" sorusuna, "Kısmet işleri bunlar. İnşallah olur" yanıtını verdi.

Dört yıldır birlikte olan Lider Şahin ile Ecem Çırpan evleniyor mu?
KURUNUN YANINDA YAŞI DA YAKMAYALIM
Bodrum ve Çeşme fiyatlarının sık sık tartışılmasına Şahin, "Türkiye'nin genel bir ekonomik sıkıntısı var. Her sektör nasibini aldı. Biz de aldık. Devam etmeye çalışıyoruz. Zorlu geçiyor ama bu sezon Çeşme'de sekizinci yılım olacak. İşimiz bu. Tekneyi terk etmemek gerekiyor.

Dört yıldır birlikte olan Lider Şahin ile Ecem Çırpan evleniyor mu?
Mücadele ve savaşmaya devam ediyoruz. Kimisi pizzayı 500'e satıyor kimisi bin TL'ye... 2 bin TL'ye de satan var. 2 bin TL ödeyeceğine gitme o zaman. Her şeyin uygunu da var. Onu takip edeceksin. İşletme olarak söylüyorum, kurunun yanında yaşı da yakmayalım yani" ifadelerini kullandı.

 Dört yıldır birlikte olan Lider Şahin ile Ecem Çırpan evleniyor mu?

Babasıyla ilgili sorulara, "Konserleri devam ediyor. Ayda 3-4 konser yapıyor. Stüdyoda üretmeye devam ediyor. Sağlığı yerinde, Allah onu başımızdan eksik etmesin" diye cevap verdi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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