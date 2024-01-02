Dört yıl önce boşanan İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki barıştı

İsmail Hacıoğlu, yeni yıla 2020 yılında boşandığı Duygu Kumarki ile girdi.



Çift, 2024'e öpüşerek girdiği kareyi paylaştı.



Çiftin, İsmail Hacıoğlu'nun ihaneti nedeniyle boşandığı iddia edilmişti.

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