Dört dalda Oscar ödüllü ‘Poor Things’, beyazperdeden sonra ilk kez Disney+’ta

80’inci Venedik Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan ve festivalden Altın Aslan ödülüyle ayrılan, komedi veya müzikal kategorisinde Altın Küre’den ‘En İyi Film’ ödülüyle ayrılan ve son olarak bu seneki 11 dalda aday olduğu Oscar Ödülleri’nden ‘En İyi Kadın Oyuncu’ (Emma Stone) dahil dört ödül kazanan ‘Poor Things’, beyazperdeden sonra Disney+’a geliyor. Görsel şov olarak nitelendirilen filmi sinemalarda kaçıranlar veya senenin bu en çok konuşulan filminin büyüsünü yeniden yaşamak isteyenler, 14 Ağustos’tan itibaren ilk kez ve sadece Disney+’ta seyredilebilecek.

Son filminden tam 5 yıl sonra sinemalara hızlı bir dönüş yapan Yorgos Lanthimos’un son filmi ‘Poor Things’ (Zavallılar), sinemalardan sonra ilk kez ve sadece Disney+’ta izlenebilecek. 14 Ağustos’tan itibaren platformda yayında olacak olan film Lanthimos’un, bu filmdeki performansıyla ‘En İyi Kadın Oyuncu’ dalında Oscar ödülü kazanan Emma Stone ile ikinci iş birliği olarak da dikkat çekmişti. Şu sıralar dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapan en yeni filmi ‘Kinds of Kindness’ (‘Merhamet Hikayeleri’) için vizyon geri sayımı yaptığımız Lanthimos, ‘Poor Things’ ile 11 dalda Oscar’a aday olmuş ve 4 ödülle geceden ayrılmıştı.

Alasdair Gray’in aynı adlı romanından sinema filmine uyarlanan ve dünya prömiyerini yaptığı 80’inci Venedik Film Festivali’nden büyük ödül Altın Aslan ile ayrılan film, öldükten sonra başarılı bilim insanı Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe) tarafından hayata döndürülen Bella Baxter’ın (Emma Stone) fantastik dönüşümünü anlatıyor.

Critics Choice ve Altın Küre gibi ödül törenlerinden de ödüllerle ayrılan ve modern, özgün bir Frankenstein hikayesi olarak betimlenen filmin başrollerini Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe ve Ramy Youssef paylaşıyor.

Bella Baxter’ın erişkin vücudunda, bebek ruhuyla hayatı keşfetme yolculuğuna, 14 Ağustos’tan itibaren Disney+’ta davetlisiniz.

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