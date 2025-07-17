  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Dördüncü bebeğine hamile olan Wilma Elles'ten çocuk itirafı!

Dördüncü bebeğine hamile olan Wilma Elles'ten çocuk itirafı! İşte detaylar...

Dördüncü bebeğine hamile olan Wilma Elles'ten çocuk itirafı!

Dördüncü bebeğine hamile olan Wilma Elles, eşi Mehmet Şah ve çocuğuyla Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 

Dördüncü bebeğine hamile olan Wilma Elles'ten çocuk itirafı!
Oyuncu, "Doktor randevumuz vardı. Moda programı sunuyorum. Nişantaşı moda merkezi... Kıyafet seçmeye geldik. Doktor son güne kadar çalışabileceğimi ve bir risk olmadığını söyledi" dedi. Hamilelikle ilgili, "Güzel gidiyor. Doktor cinsiyetini söylemedi. Önemli olan sağlıklı gelmesi... Ben sürekli isimli düşünüyorum. Milat ve Melodi bir arada büyüdü, Manolya Tiara'yı tek başına görünce oyun arkadaşı istedik" diye konuştu.

 Dördüncü bebeğine hamile olan Wilma Elles'ten çocuk itirafı!


Bakıcısı olduğunu belirten Elles, "Dördüncü bebeğe hazır mısınız?" sorusuna, "En zor annelik tek çocuk. Çok kardeş olunca iş kolaylaşıyor. Bence dört çocuk tam. Hep dört çocuk istemiştim" yanıtını verdi. 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisindeki rol arkadaşları Erken Petekkaya ve Ayça Bingöl'ün yıllar sonra bir araya gelmesine, "Güzel hatıralarım var onlarla.. Her zaman onlarla birlikte olmak isterim" şeklinde konuştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Müge Ökten'den göz kamaştıran performans
  Magazin

Müge Ökten'den göz kamaştıran performans

Buzuki Hakan ve Pelin’le unutulmaz bir gece
  Magazin

Buzuki Hakan ve Pelin’le unutulmaz bir gece

Merve Aydın Survivor yarışmasındaki Turabi Çamkıran'ın şarkısına öyle bir cevap verdi ki!
  Magazin

Merve Aydın Survivor yarışmasındaki Turabi Çamkıran'ın şarkısına öyle bir cevap verdi ki!

Chloe Loughnan'dan bikinili ayna selfiesi
  Magazin

Chloe Loughnan'dan bikinili ayna selfiesi

Adnan Menderes’i İrfan Kangı oynayacaktı tarihi rol iptal oldu
  Gündem

Adnan Menderes’i İrfan Kangı oynayacaktı tarihi rol iptal oldu

Halaylar Berdan Mardini'den
  Magazin

Halaylar Berdan Mardini'den