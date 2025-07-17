 Dördüncü bebeğine hamile olan Wilma Elles'ten çocuk itirafı!

Dördüncü bebeğine hamile olan Wilma Elles, eşi Mehmet Şah ve çocuğuyla Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Oyuncu, "Doktor randevumuz vardı. Moda programı sunuyorum. Nişantaşı moda merkezi... Kıyafet seçmeye geldik. Doktor son güne kadar çalışabileceğimi ve bir risk olmadığını söyledi" dedi. Hamilelikle ilgili, "Güzel gidiyor. Doktor cinsiyetini söylemedi. Önemli olan sağlıklı gelmesi... Ben sürekli isimli düşünüyorum. Milat ve Melodi bir arada büyüdü, Manolya Tiara'yı tek başına görünce oyun arkadaşı istedik" diye konuştu.



Bakıcısı olduğunu belirten Elles, "Dördüncü bebeğe hazır mısınız?" sorusuna, "En zor annelik tek çocuk. Çok kardeş olunca iş kolaylaşıyor. Bence dört çocuk tam. Hep dört çocuk istemiştim" yanıtını verdi. 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisindeki rol arkadaşları Erken Petekkaya ve Ayça Bingöl'ün yıllar sonra bir araya gelmesine, "Güzel hatıralarım var onlarla.. Her zaman onlarla birlikte olmak isterim" şeklinde konuştu.

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