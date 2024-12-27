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Dönüşü muhteşem oldu

Özellikle yurtdışında Dubai ve Paris moda günlerinde yaptığı başarılı mankenlik çalışmaları ile adından söz ettiren ünlü model Melissa Onat, bir süre önce bebek sahibi olmuştu. Fashiontv Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat’la evlenen “Bayan Fashiontv” Melissa Onat hamilelik süreci ve doğum sonrası mesleğinden bir süre uzak kalmıştı. Melissa Onat, ünlü modacı Hakan Akkaya koleksiyonu ile objektif karşısına geçti ve hamilelik sonrası modellik mesleğine muhteşem bir geri dönüş yaptı.

Dönüşü muhteşem oldu

Başarılı model Melissa Onat, ünlü modacı Hakan Akkaya’nın koleksiyonu ile ara verdiği mesleğine dönüş yaptı. Çekimleri ünlülerin fotoğrafçısı Zeynel Abidin’in stüdyosunda gerçekleştirdiği prodüksiyon için Melissa Onat “Bebeğimiz Uraz Efe’ye hamile kaldığımı öğrendiğimde bir yaşına gelene kadar mesleğime ara verip, sadece oğlumla ilgilenmeye karar vermiştim. Uraz Efe geçen ay bir yaşına bastı. Bende artık mesleğime geri dönme zamanımın geldiğini düşündüm. Sevgili Hakan Akkaya’nın müthiş koleksiyonu ile tekrar objektif karşısına geçtim. Fotoğraflarımı çeken Zeynel Abidin Ağgül her zamanki gibi müthiş bir iş çıkarttı” dedi.

Dönüşü muhteşem oldu

Çekimler de mesleklerinin en iyi isimlerinden moda editörü Erkut Bayraktar, makyaj sanatçısı Mehmet Yıldırım ve saç tasarımcısı Erkan Kurtses ile çalıştıklarını da belirten Melissa Onat çok keyifli bir işe imza attıkları söyledi ve gerçekten işini özlediğini belirtti.

Dönüşü muhteşem oldu

UZUN BOYU VE BACAK ÖLÇÜSÜ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Tüm dünyada olduğunu gibi Türkiye’de de uzun boylu ve uzun bacak ölçüleri ile modeller podyumlarda dikkat çekiyor. Melissa Onat’ta 1.77’lik boyu ve uzun bacakları ile ülkemizin az sayıdaki özel modelleri arasında adından söz ettiriyor. Boy ve bacak ölçülerinin hem dünya hem de Türkiye standartlarında büyük bir avantaj olduğunu belirten Melissa Onat “Yüz güzelliği kadar fiziki ölçülerde önemli. Podyuma çıktığınızda gözler ölçüleriniz sayesinde hep üzerinizde oluyor. Bu nedenle çok şanslıyım” dedi.

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