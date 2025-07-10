 Donné yaz stilini yeniden tanımlıyor

Donné, yeni koleksiyonu Oasis de Donné ile yaz akşamlarının sıcak atmosferine sofistike bir dokunuş getiriyor.

Marakeş’in çöl ihtişamından ve Akdeniz gecelerinin büyüsünden ilham alan koleksiyon; güçlü hatları, etkileyici siluetleri ve zengin dokularıyla Donné kadınının yaz stiline özgün bir duruş ekliyor. Cesur detaylarla şekillenen tasarımlar, sezonun ruhunu yansıtırken şehirli kadının stiline ait incelikleri ortaya koyuyor.

Şıklığın Donné Yorumu

Sıcak yaz gecelerinin öne çıkan ismi Layali Mini Dress, keskin formu ve feminen yapısıyla sezonun unutulmaz görünümlerinden biri olmaya aday. Amber Top ve Amber Pants, güçlü takımların yaz yorumu olarak, hem birlikte hem de ayrı kullanıldığında stil gücünden ödün vermeyen bir bütünlük sunuyor. Zamansız estetiği modern bir dille sunan Sable Shirt ve Sable Skirt, kusursuz uyumu ile sezonun sofistike ruhunu yansıtıyor. Sable Mini Dress, koleksiyonun bu zarif çizgisine hareketli bir alternatif getiriyor. Atlas Mini Dress, zamansız formu ve akıcı dokusuyla yaz davetlerinin favori parçası olurken, koleksiyonun bohem havasını taşıyan Nassima Top ve Hammam Maxi Skirt, yaz tatilinin zarif yol arkadaşları olarak öne çıkıyor.

Yaz Akşamları İçin Yeni Bir Oasis De Donné

Donné’nin zarif tasarım çizgisini yaz sezonuna taşıyan Oasis de Donné koleksiyonu, doğallığın içindeki şıklığı keşfetmek isteyen kadınlar için tasarlandı. Her parçada hissedilen hafiflik, koleksiyonun sade ama etkileyici dünyasını yansıtıyor. Şehirde ya da tatilde, gün doğumundan geceye uzanan bir stil yolculuğu sunan bu koleksiyon; yaz mevsimini bir yaşam biçimi olarak gören kadınlara hitap ediyor.

Oasis De Donné Koleksiyonu; Beymen online, Beymen Nişantaşı Mağazası, Mysabella gibi seçkin satış noktalarında ve donne.com.tr’de moda tutkunlarıyla buluşuyor. Koleksiyonun tamamı, modern kadının hem gündelik yaşamına hem de özel anlarına eşlik edecek biçimde, güçlü ama sade bir estetik anlayışıyla sunuluyor.

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