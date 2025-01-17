 'Döngü' 7 Şubat'ta başlıyor!

Katıldığı festivallerden 8 ödülle dönen ve sinemaseverlerden tam not alan



Döngü 7 Şubat’tan itibaren TOD ekranlarında yer alacak.

Serpil Gül, Emel Göksu ve Tuğçe Yolcu gibi birbirinden başarılı sanatçıları kadrosunda buluşturan film,

Ocak ve Şubat’ta da özel gösterimlerle sinemalarda izleyicisiyle buluşacak.

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