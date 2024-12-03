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‘Dönem kahramanını oynamak isterim’

Başarılı oyuncu Elif Aysel Nazim, "Aşkın Yemek Tarifi" adlı tiyatro oyununda Hülya karakteriyle izleyicilerden tam not alıyor.  

‘Dönem kahramanını oynamak isterim’

Birçok dizi ve filmdeki başarılı performansıyla tanınan Elif Aysel Nazim, tiyatro dünyasına olan ilgisini şu sözlerle dile getirdi: “Tiyatroyla ilk kez üniversite yıllarımda tanıştım, ardından sinema ve dizi projelerinde yer aldım. ‘Aşkın Yemek Tarifi’ oyunu teklif edildiğinde senaryoyu okudum, Hülya karakterini analiz ettim ve çok beğendim. Romantik komedi türündeki bu oyun, bol kahkahalı ve esprili bir atmosfer sunuyor. Oyun metnini okurken çok eğlendim.” dedi.

‘Dönem kahramanını oynamak isterim’

Yeni dizi projeleri üzerinde çalıştığını belirten Elif Aysel Nazim, tarihsel karakterlere olan ilgisini de paylaştı: “Dizilerde farklı karakterlere hayat verdim, ancak tarihi filmler her zaman ilgimi çekmiştir. Sabiha Gökçen, Tomris Hatun, Marie Curie ve Eva Peron gibi önemli tarihi figürleri canlandırmak benim için çok heyecan verici olurdu.” dedi.

‘Dönem kahramanını oynamak isterim’

 

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