Dolu Kadehi Ters Tut Volkswagen Arena hazırlıklarına devam ediyor

Bu özel konser için sahne prodüksiyon hazırlıkları devam eden ekibe, etkinlikte konuk sanatçılar da eşlik edecek. Ayrıca DKTT, yayınlamak üzere oldukları yeni şarkılarını 15 Aralık Cuma günü ilk kez Volkswagen Arena sahnesinde seslendirecek.

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