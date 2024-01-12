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Dolu Kadehi Ters Tut Türkiye turnesine hazırlanıyor

Yerli sahnenin popüler isimlerinden Dolu Kadehi Ters Tut, KerkiSolfej ve SMF Productions organizasyonuyla Türkiye turnesine hazırlanıyor. Dolu Kadehi Ters Tut, kuruluşunun 10. yılında yurt genelinde gerçekleşecek kapsamlı bir turne ile dinleyicileriyle buluşacak.

Dolu Kadehi Ters Tut Türkiye turnesine hazırlanıyor

2014 yılından beri hızla büyüyen grup, Türkiye’nin önemli mekanlarını dolduran bir isim haline geldi. Kariyerlerini en başından beri bağımsız yürüten ikili, dünyada milyonlarca dinleyiciye ulaşarak, Türkiye’de en çok dinlenen gruplar arasında yer aldı. Beşinci albümleri “Ölüm Dansı”nı 2023 yılı içinde yayınlayan ikili yeni şarkıları ve projeleri üzerinde çalışmaya devam ediyor. İkili, 2024'te ezber bozan sahneleri ve sürprizleriyle seyircilerine unutulmaz konserler yaşatacak. 

Dolu Kadehi Ters Tut Türkiye turnesine hazırlanıyor

Grup, ocak ayından mayıs ayına kadar yurt içinde birçok şehirde konser verecek. Türkiye turnesini tamamladıktan sonra ilk kez Avrupa’daki dinleyicileriyle buluşacak. 

Yeni yılın ilk konserine 14 Ocak Pazar akşamı Bursa Jolly Joker’de başlayacak olan DKTT, 19 Ocak Cuma Manisa Fuar Merkezi, 20 Ocak Cumartesi İzmir Hiltown Carnaval Venue Winter Fest, 21 Ocak Pazar Aydın Holly Stone, 23 Ocak Salı Isparta Süleyman Demirel Kongre Merkezi, 24 Ocak Çarşamba Antalya Cam Piramit’te sahne alacak.

Şubat ayında da konserlere devam edecek olan grup; 14 Şubat Çarşamba İzmir Hiltown Carnaval Venue, 15 Şubat Perşembe Denizli Jolly Joker, 17 Şubat Cumartesi İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda hayranlarıyla buluşacak.

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