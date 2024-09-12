Dolce&Gabbana 2024-25 Sonbahar/Kış Erkek Koleksiyonu: Sleek

Terziliğin gücünü ortaya koyan ve giyenleri diğerlerinden farklı kılabilecek özelliklerini bulmaya davet eden koleksiyondaki tasarımlar, yeni jenerasyonların da ilgisini çeken temiz ve zarif bir görünüm sunuyor. Sleek’in en dikkat çeken parçaları arasında mükemmel kesimleri ve hassasiyetle düşünülmüş oranlarıyla ceket ve paltolar yer alıyor.

Moda anlayışının kökleri derinlere uzanan Dolce&Gabbana’nın kurucuları Domenico Dolce ve Stefano Gabbana, değişim algılarını yansıttıkları 2024-25 Sonbahar/Kış Erkek Koleksiyonu ile kaliteyi önceliklendirerek, klasik değerleri günümüze taşımayı amaçlıyor.

Dolce&Gabbana 2024-25 Sonbahar/Kış Erkek Koleksiyonu; Dolce&Gabbana Zorlu Center ve Dolce&Gabbana İstinyePark AVM butiklerinde, Beymen’lerde ve Beymen.com’da sizi bekliyor.

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