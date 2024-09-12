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Dolce&Gabbana 2024-25 Sonbahar/Kış Erkek Koleksiyonu: Sleek

Dolce&Gabbana, Sleek 2024-25 Sonbahar/Kış Erkek Koleksiyonu ile zarafetin ve el emeğinin izini sürüyor. 62 görünümden oluşan Sleek Koleksiyonu’yla Dolce&Gabbana, %100 İtalyan DNA’sı taşıdığını bir kez daha dünyaya kanıtlayarak ayrıntılara verilen önem ve siyahın ağırlıkta olduğu renk skalasıyla benzersiz bir terzilik hikayesi anlatıyor.

Dolce&Gabbana 2024-25 Sonbahar/Kış Erkek Koleksiyonu: Sleek

Terziliğin gücünü ortaya koyan ve giyenleri diğerlerinden farklı kılabilecek özelliklerini bulmaya davet eden koleksiyondaki tasarımlar, yeni jenerasyonların da ilgisini çeken temiz ve zarif bir görünüm sunuyor. Sleek’in en dikkat çeken parçaları arasında mükemmel kesimleri ve hassasiyetle düşünülmüş oranlarıyla ceket ve paltolar yer alıyor.  

Dolce&Gabbana 2024-25 Sonbahar/Kış Erkek Koleksiyonu: Sleek

Moda anlayışının kökleri derinlere uzanan Dolce&Gabbana’nın kurucuları Domenico Dolce ve Stefano Gabbana, değişim algılarını yansıttıkları 2024-25 Sonbahar/Kış Erkek Koleksiyonu ile kaliteyi önceliklendirerek, klasik değerleri günümüze taşımayı amaçlıyor. 

Dolce&Gabbana 2024-25 Sonbahar/Kış Erkek Koleksiyonu: Sleek

Dolce&Gabbana 2024-25 Sonbahar/Kış Erkek Koleksiyonu; Dolce&Gabbana Zorlu Center ve Dolce&Gabbana İstinyePark AVM butiklerinde, Beymen’lerde ve Beymen.com’da sizi bekliyor.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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