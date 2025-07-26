Dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan Meral Kaplan'dan açıklama geldi!

Meral Kaplan, sahte belgelerle Arnavutköy'de bir arsanın satışını yapacakları vaadiyle 23 milyon lira dolandırıcılık yapan 5 kişilik örgütle birlikte gözaltına alındı.

Daha sonra serbest bırakılan oyuncu ve model, Instagram'dan açıklama yaptı.



Kaplan, "Hayatımda emlak işi yapmadım. Kimseyi de dolandırmadım. Sadece tanıdığım bir kişiyle alakalı bilgime başvuruldu" dedi.

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